Jo Nesbø hjalp FIFA med VAR: – De var veldig åpne for våre innspill

LSK Kvinners seiersrekke fortsetter

LSK Kvinner havnet under to ganger, men tomålsscorer Guro Reiten ordnet 3-2 over Trondheims-Ørn. Rakel Engesvik ga vertene ledelsen, Synne Skinnes Hansen utlignet, Julie Adserø ga trønderne ny ledelse, før Reiten ble matchvinner med to kjappe mål.