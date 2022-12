– Det er veldig viktig at trenere ikke offentlig kommenterer vekten, utseendet eller helsen til utøvere sine.

Det sier den amerikanske langrennsstjernen Jessie Diggins, som har vunnet gull, sølv og bronse i OL, til NRK. Diggins har også vært åpen om egen spiseforstyrrelse.

PROFIL: Jessie Diggins er tidenes mestvinnende amerikanske langrennsløper. Under OL i Beijing i 2022 ble det sølv og bronse. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

– Når trenere kommenterer på denne måten kan det ikke bare skade den mentale helsen til utøveren, men også sende et veldig farlig signal til unge utøvere som hører om dette, sier hun.

Senest i pressekonferansen i forkant av storoppgjøret mot Liverpool i Ligacupen 22. desember, brukte City-treneren ordet «feit»:

– Jeg vet ikke hvordan de vil komme tilbake. Om de kommer tilbake trente eller feite, sa han om spillerne som kom tilbake fra VM.

Spanjolen har også bedt Erling Braut Haaland om å ikke spise for mye i VM-pausen.

Guardiola har et strengt vektregime på spillerne sine. Det har Kalvin Phillips erfart. Foto: AFP

Engelsk landslagsspiller fikk gjennomgå

Spesielt den engelske landslagsspilleren Kalvin Phillips fikk høre det etter at han kom tilbake fra VM.

– Han er ikke skadet. Han ankom overvektig. Jeg vet ikke hvorfor. Han kom ikke i riktig tilstand til treningen for å kunne spille, sa Guardiola ifølge Sky Sports.

Det fikk den engelske TV-profilen Richards Keys til å se rødt.

– Jeg lurer på hvorfor Guardiola har latterliggjort Phillips for denne «forbrytelsen», skrev Keys på Twitter som har jobbet for BBC, Sky Sports og nå Bein sports.

BLE KALT OVERVEKTIG: Manchester City- og England-spiller Kalvin Phillips. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

Lege, forfatter og foredragsholder Wasim Zahid stemmer i:

– Jeg har sett bilder av disse fotballspillerne. Og jeg tror alle vil være enig om at ingen av dem var overvektige da de kom tilbake. Det skaper et feil bilde av hva overvekt er og hva en normal kropp er, sier Zahid til NRK.

Langrennsstjernen Diggins er klinkende klar på hva som er viktigst for unge utøvere med høye mål:

– De må jobbe hardt, trene smart, være en god lagkamerat og konkurrere rent, ikke tenke på at dem skal se ut på en spesifikk måte eller ha et spesifikt tall på vekta, sier Diggins

Kommentaren til Guardiola skal blant annet ha fått Leeds-supporterne til å synge «Kalvin Phillips, han spiser hva han vil» i kampen mot Manchester City. Etter kampen fikk spanjolen igjen spørsmål om midtbanespilleren.

– Han har den perfekte kroppen allerede nå. Den er veldig sexy, sa Guardiola på pressekonferansen.

«Fat-shaming»

Zahid har en egen YouTube-kanal der han driver folkeopplysning om helse, hvor han har tatt opp begrepet «fat-shaming».

– «Fat-shaming» er jo som regel at du sier til noen at vedkommende er overvektig eller har fedme på en negativ måte, forteller Zahid.

Etter å ha hørt kommentarene til Manchester City-manager Pep Guardiola mener legen at dette går under begrepet «fat-shaming».

– Det å høre han kommunisere på den måten her, synes jeg ikke er noe bra. Det skaper dårlige holdninger blant barn, sier legen.

HÅPER HAN IKKE SPISER FOR MYE: Det sa Pep Guardiola før VM. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Erling Braut Haaland fikk beskjed om å passe på å holde seg i form før VM-pausen.

– Han har et hus i Marbella. Han vil dra der og spille golf og forhåpentligvis drikker han ikke for mye eller spiser for mye og kommer tilbake i form, sa Guardiola på pressekonferansen før møtet med Haalands gamle klubb Borussia Dortmund.

– D u er for feit

I høst avslørte den tidligere City-spissen, Sergio Agüero, Guardiolas strenge vektregimet på det spanske TV-programmet «El Chiringuito». Trenerikonet skal blant annet ha sagt:

– Jeg utelot deg fordi du er for feit denne uken.

– Det virker jo som at det er gjort med overlegg for å skape en følelse eller reaksjon hos mottakeren. Jeg har ikke noe sans for det. Det er et upresist og nedlatende ord, mener Zahid.

Argentineren var enig med Guardiola, men han fortalte at spillerne ikke fikk komme på banen og ble bøtelagt dersom de var 100 gram over idealvekten sin.

Nevnte Keys mener det aldri ble sagt noe som helst offentlig om Sergio Agüero da han var spiller, og kaller kommentarene mot Phillips for «spesielle».

NRK har forelagt kritikken til Manchester City og prøvd å få et svar fra klubben eller Pep Guardiola, foreløpig uten hell.

FOR FEIT: Sergio Agüero fortalte i høst at City-spillere ble bøtelagt og mistet spilletid dersom de var 100 gram over idealvekta. Foto: Dave Thompson / AP

– Ikke et vanlig vektregime

Den nylig pensjonerte fotballtreneren Åge Hareide reagerer også på ordbruken til sin spanske kollega:

– Feit høres voldsomt ut, og kanskje det er mangel på ordforråd, men jeg ville i hvert fall ikke brukt det ordet.

– Hvis spillere har veid mer enn de bør, har vi tatt det internt. Det ville jeg aldri tatt offentlig. Det er forskjell på noen gram over idealvekta, og å være veldig mye over. Det har jeg nesten aldri vært borti, forteller den erfarne trenerprofilen.

Han mener det er et unødvendig fokus på vekt, siden fotballspillere er innforstått med at de må holde seg i form.

IKKE VANLIG PRAKSIS: Åge Hareide ville tatt vektproblemer internt, og mener Guardiolas vektregime ikke er normalt. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB

– Det er ikke et vanlig vektregime, poengterer Hareide.

Trenerlegenden legger til at han ikke tror Guardiolas ordvalg er ment som «fat-shaming», men som disiplin:

– Det er nok et prinsipp om at spillerne skal komme tilbake i samme form når de har hatt tid borte fra laget. Jeg tror ikke det er ment som «fat-shaming», jeg tror bare han er bestemt og at det er ment som ren disiplin fra en streng mann.

– For meg er vekt så, så viktig

Det strenge regimet har vist seg å være effektivt i form av fire Premier League-titler i løpet av seks år som trener for Manchester City.

Samtidig har Guardiola gjennom store deler av sin trenerkarriere kalt spillerne sine feite eller overvektige. Det har nesten blitt så vanlig at Guardiola bruker disse ordene, at få journalister hever et øyenbryn.

Journalisten som fikk svar at Kalvin Phillips var overvektig nølte litt før han gikk videre til neste spørsmål.

I 2016 kalte Guardiola Samir Nasri for overvektig. Nasri og Yaya Toure ble holdt utenfor treningene i starten av Guardiolas tid hos de lyseblå.

– For meg er vekt så, så viktig, har Guardiola tidligere uttalt.

TRENERIKON: Pep Guardiola har hentet titler på bestilling i Barcelona, Bayern München og Manchester City. Han blir ofte nevnt blant tidenes beste managere. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

– Du hører ofte trenere si at å være sunn er viktig. Med han (Guardiola), får du ikke trene med laget hvis vekten din er for høy, fortalte den tidligere City-spilleren Gaël Clichy i 2016, ifølge Manchester Evening News.

Den norske legen er bekymret for hvor stor betydning kommentarene til Guardiola har.

– Det skaper jo et bilde av at det å ha spist bitte litt ekstra i ferien og kanskje fått lite grann rundt midjen er det samme som å være overvektig, og det er jo et helt feil bilde av virkeligheten. Det vil jo få unge folk til å tro at bare det å ha lagt på seg litt i en ferie er det samme som å være overvektig. Da får man feil kroppsbilde, sier Zahid.