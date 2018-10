Søndag var den amerikanske langrennsstjernen ute på rulleskitur sammen med treningsvenninnen Kris Hansen, i området rundt Afton i Minnesota, hvor hun kommer fra.

På sin hjemmeside beskriver OL-mesteren i lagsprint den meget ubehagelige situasjonen som oppsto.

Da de hørte en bil kom bakfra, gikk Diggins og Hansen ut til høyre side av veien. De befant seg på et rett strekke mot en bakketopp

– Det var åpenbart at bilen kunne passere med god klaring, men han kjørte så nær at jeg ble kastet til siden, beskriver Diggins.

– Ga oss fingeren

Så stoppet bilen. Da Diggins og Hansen kom opp på siden av den, begynte sjåføren å kjøre igjen – på høyresiden av rulleskiløperne.

– Vi ble tvunget til å gå midt i veien. Da vi økte farten, økte han farten. Da vi slakket av, stoppet han for å hindre at vi kom oss ut til veikanten, beskriver hun.

Da banket Diggins på bilvinduet.

– Jeg ropte at han kom til å få oss drept. Da ga han oss fingeren og skrudde opp musikken, forteller hun.

Da Kris Hansen tok fram mobiltelefonen for å ta bilde av registreringsnummeret, hadde imidlertid bilisten fått nok – og stakk. Diggins skrev også ned nummeret i skitten i veikanten, og ringte politiet.

HISTORISK GULL: Sammen med Kikkan Randall vant Jessica Diggins USAs aller første OL-gull i langrenn på lagsprinten i Pyeongchang sist vinter. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Kunne gått galt

Politiet sporet opp bilisten og ga ham en advarsel.

– Episoden gjorde meg kvalm. Hvis han hadde kjørt seks tommer nærmere, kunne vi vært på sykehus eller døde. Hvis det hadde kommet en bil over bakketoppen da han presset oss til å gå midt på veien, kunne vi også ha vært på sykehus eller døde, skriver hun.

– Jeg tror aggressive sjåfører av og til ikke skjønner at de kan ende opp som mordere selv om de egentlig bare vil lære noen på veien en lekse, påpeker Diggins, som samtidig understreker at også myke trafikanter – som folk på rulleski – har et ansvar for ikke å skape farlige situasjoner i trafikken.

Dramatiske ulykker i Norge

I Norge har det vært en rekke rulleskiulykker de siste årene.

I 2013 slapp landslagsløper Kristin Størmer Steira unna med ribbeinsbrudd da hun ble påkjørt av en bil.

I desember 2016 omkom en mosjonist etter å ha blitt påkjørt på en treningstur.

I oktober i fjor stakk en bilist av etter å ha kjørt ned tre rulleskiløpere ved Vegårshei.

I 2015 utarbeidet Statens vegvesen, Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Trygg Trafikk ni rulleskivettregler. Reglene sier imidlertid bare noe om hvordan rulleskiløpere skal oppføre seg, ikke bilister som møter rulleskiløpere i trafikken.