– Jeg hekta skiene i løssnøen og tok salto. Det er fryktelig kjipt, for da ryker de sekundene, sa en tydelig skuffet Jespersen til TV2 etter målgang.

Det så nemlig veldig lyst ut for 35-åringen, som lenge ledet ved samtlige passeringspunkter. Mellom 8,2 og 10 kilometer kom det først ubekreftede rapporter om at hordalendingen hadde gått på trynet i løypa, noe han selv bekreftet etter han hadde kommet i mål.

Til slutt havnet Jespersen på det som kan beskrives som en skuffende femteplass, mens Martin Johnsrud Sundby tok tredjeplassen. Russiske Evgenij Belov sikret seieren, mens franske Maurice Manificat gikk inn til andreplass.

Maks uflaks

Jespersen lå nemlig an til en solid plassering, og allerede fra start viste han at han kunne holde følge med de store kanonene. På en dag hvor Aleksandr Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo stod over, var dette en ypperlig mulighet til å sikre en god plassering.

Det var til slutt altså fallet halvveis som kan ha ødelagt pallplassering og en mulig seier for Jespersen.

– Jespersen har falt fra en seier her før, så han må klare å holde seg på beina. Det er vanskelig nok å vinne skirenn når du ikke faller, sier landslagssjef Eirik Myhr Nossum til NRK.

Til tross for det skuffende fallet er han godt fornøyd med laginnsatsen.

– Det var en god laginnsats i et jevnt løp. Jeg er glad på Martins vegne, og det er moro at Chris er der oppe.