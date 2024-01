Jesper Saltvik Pedersen utenfor pallen i Italia

Bytter ut Sarpsborg med MLS

Bjørn Inge Utvik er ferdig i Sarpsborg 08 etter fem år. 27-åringen har skrevet under for den canadiske MLS-klubben Vancouver Whitecaps.

Det bekrefter Sarpsborg på sine nettsider. Utviks kontrakt med Sarpsborg gikk ut etter forrige sesong.

– Det er ingen hemmelighet at vi har holdt døren for en ny Utvik-kontrakt åpen. Nå har han imidlertid falt ned på å fortsette karrieren sin i MLS. Det respekterer vi fullt ut. Dette var åpningen Bjørn Inge hadde for å få seg en ekstra god kontrakt og få et eventyr. Vi kan ikke annet enn å ønske ham lykke til, sier Sarpsborg-topp Bjørge Øiestad. (NTB)