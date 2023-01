Jesper Saltvik Pedersen sikret gulltrippel i para-VM – vant storslalåmrennet

Drama før start for Kristoffersen – måtte teipe over skimerkelogo

Henrik Kristoffersens skimerke måtte likevel skjules med teip før start i storslalåmrennet i Schladming onsdag etter en melding fra FIS.

Kristoffersens far og trener Lars Kristoffersen opplyser til NTB at det kom et skriv fra Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) ti minutter før start.

Van Deer-Red Bulls administrerende direktør Anton Giger sier til Kronen Zeitung at lisensen kunne ryke om Kristoffersen og de andre utøverne med utstyret stilte med logoen synlig.

Like før start ble teipen, som har vært på i hvert renn siden sesongstarten i Sölden, satt på igjen.

– Det var ikke noe som påvirket Henrik, sier Lars Kristoffersen.

FIS har foreløpig gitt tommel ned til å vise fram logoen til «Van Deer-Red Bull Sports». Blant FIS-kriteriene heter det at designet må være kommersielt tilgjengelig. Det mener Giger at det er, ettersom skiene er til salgs i butikkene. Logoen er todelt med en hjort og en okse, og i FIS-reglene står det blant annet at «produsentens identifikasjon hovedsakelig brukes til konkurranseutstyr».

Bildet under er fra da Kristoffersen vant slalåmrennet i Wengen. Også da brukte han teip over logoen.