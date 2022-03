Norge tapte – semifinalen røk

Norges curlinglag tapte 7–6 mot Canada og semifinalehåpet er dermed ute for det norske laget.

Norge, Latvia og Slovakia kjempet om den siste semifinaleplassen i curling for blandede lag natt til torsdag. Norges lag hadde et syltynt håp om avansement, men da måtte Norge slå Canada og få hjelp i de resterende kampene for å avansere.

Sissel Løchen, Ole Fredrik Syversen, Jostein Stordahl og Geir Arne Skogstad spilte for Norge. Med seg som reserve hadde de Mia Sveberg.