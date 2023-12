– Han leser meg forbaska bra.

– Er det irritabelt?

– Ja.

Jan Thomas Jenssen må dra på smilebåndet når han snakker om forholdet til treneren sin, Kristian Skrødal. De to møttes for elleve år siden, da Jenssen var elev ved skigymnaset i Meråker.

Etter hvert har de utviklet et helt spesielt forhold.

Nå gir Jenssen treneren en stor del av æren for at han i en alder av 27 år endelig har fått sitt internasjonale gjennombrudd som skiløper.

Under verdenscupåpningen i Ruka tok han sin første individuelle verdenscupseier. Helga etter vikarierte han som ankermann i stafetten. Med største selvfølge gikk han Norge inn til seier.

«Who's the champ,» brølte han idet han passerte målstreken.

Fra å være en temmelig ukjent skiløper, er han plutselig et av Norges sterkeste kort når Tour de Ski innledes i Toblach lørdag.

GJENNOMBRUDDET: 26. november tok Jan Thomas Jenssen sin første verdenscupseier, da han vant fellesstarten i Ruka. Foto: Heikki Saukkomaa / Reuters

Den avgjørende samtalen

Situasjonen hadde sannsynligvis vært en helt annen om det ikke var for måten Skrødal grep inn på da Team Elon Midt-Norge hadde samling i svenske Idre to uker før den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen.

– Jeg hadde gått et testløp. Og det hadde gått veldig dårlig, forteller Jenssen.

Da de kom tilbake på leiligheten, sank han ned i stolen. Da tok trener Skrødal ordet.

«Jan Thomas, nå er du sliten,» sa han.

«Nei, det er jeg ikke, jeg er ganske bra,» var svaret treneren fikk.

VIKTIG MANN: Kristian Skrødal hjelper Jan Thomas Jenssen til å gjøre de riktige valgene til riktig tid. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men Skrødal ga seg ikke.

«Jeg ser det på deg,» sa han.

Jan Thomas Jenssen måtte virkelig kjenne etter. Motvillig kom det:

«Ja, ok. Jeg kjenner på det nå. At nå er jeg sliten.»

Beskjeden fra Skrødal var da klinkende klar:

«Dra hjem og hvil.»

– Autoritær

Som sagt, så gjort. To uker senere dukket Jenssen opp på Beitostølen og gikk seg rett inn på verdenscuplaget.

– Kan det være en sånn type samtale som gjør at du faktisk sitter her og har vunnet et verdenscuprenn nå, at du gjorde de riktige tingene da?

– Absolutt. Absolutt. Uten tvil. Det er viktig, og det skal Kristian ha veldig mye skryt for, at han tør å si det han mener, sier Jenssen.

TOK TID: 27 år brukte Jan Thomas Jenssen på å nå verdenstoppen. Foto: Anders SKjerdingstad / NRK

– Han er en person som er autoritær, og jeg kan være litt redd ham til tider. Hvis han virkelig strammer seg opp, så hører jeg på hva han sier, for å si det sånn, utdyper han.

– Jeg er jo en høy person med skjegg, så det kan sikkert bli oppfattet sånn, sier Kristian Skrødal når NRK konfronterer ham med elevens beskrivelse.

– Men jeg tror ærlighet er litt viktig i gamet vi holder på med. Hvis man ikke tør å være ærlig, tror jeg utviklingen stopper litt, sier Skrødal.

– Offensivt å tørre å si nei

Han husker godt samtalen i Idre, og avslører at det ikke er første gang han har tatt en sånn samtale med den ivrige Hommelvik-løperen. Av og til har nemlig Jenssen vært for ivrig.

– Vi har en filosofi på laget vårt om at det er offensivt å trene mye, men så er det offensivt å tørre å si nei og tørre å holde igjen også, sier Skrødal.

Jenssen skjønner utmerket godt hva treneren snakker om.

– Ofte vil ikke toppidrettsutøvere hvile. De vil trene, fastslår han.

At han nå har klart å endre denne mentaliteten, mener han skyldes det gjensidige tillitsforholdet til Kristian Skrødal, som er bygd opp over år.

– Jeg ser forskjell fra Jan Thomas fra tre år siden, han hadde ikke turt å ta de grepene som har gjort at jeg har kommet på pluss-siden igjen, for han ville heller ha trent mer for å komme enda nærmere dem som er enda bedre enn han, sier Jan Thomas Jenssen med en blanding av første og tredje person.

Redd for å miste

Nå blir den store utfordringen hvordan Skrødal skal få fulgt ham opp. Så lenge Jenssen holder seg inne i verdenscupen, er det ikke mye de ser til hverandre.

– Jeg er redd for at jeg mister ham fra laget neste år, og det kjenner jeg på at er litt kjedelig, sier Skrødal, som sikter til at eleven sannsynligvis havner på landslaget etter sesongen.

– Men det er jobben min å få ham videre, og vi har hatt som mål å få ham på landslaget sesongen før VM på hjemmebane, med fordelen det gir for å kvalifisere seg inn.

For det store målet er uten tvil VM på hjemmebane i Granåsen vinter. Der satser Jan Thomas Jenssen på å gjøre det så bra at han får råd til å realisere sin neste tore drøm – å bli verdens beste bonde.