Eventyreren Jens klar for Finnmarksløpet: – Her er jeg amatør

Torsdag 9. mars var premieren på den nye TV-serien «Jens og Isak på tynn is». Serien følger eventyreren Jens Kvernmo og Isak Dreyer, kjent som fisker og vinner av både «Norges tøffeste» og «Farmen Kjendis».

Samme tid som man kan se første episode, så er gutta i gang med et nytt eventyr.

Denne gangen skal Jens kjøre 600 kilometer med hundespann gjennom villmarka i Finnmark på Europas lengste hundeløp – Finnmarksløpet.

– Jeg er veldig spent, for det er første gang. Her har jeg kun vært med på banketten tidligere, men i selve løpet er jeg en amatør, humrer Jens Kvernmo.

EVENTYREREN JENS: han er vant til å være ute på lange ekspedisjoner, men ikke like godt vant til å konkurrere. Selv om han ikke kjenner på så stort konkurranseinstinkt, innrømmer han at det vil kjennes om andre spann kjører ut fra sjekkpunktene før han. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Lørdag kl. 13.00 går startskuddet, men like før er Jens veldig rolig. Han og handleren Ole Borgersen pakker litt i sleden. De skjærer til noe tau og småprater. Tempoet er langt ifra høyt. Isak står og vitser ved siden av.

– Jeg ser jo folk stresser rundt og har det travelt, mens jeg går nå og surrer med mitt – så jeg lurer på om jeg har glemt noe vesentlig, sier Jens.

Isak er kun med for å ønske han lykke til like før start, deretter reiser han hjem igjen.

«Redningen» hans gjennom den tøffe konkurransen blir hundene, som er blitt litt av noen kjendiser etter Jørgine Vasstrand har begynt å trene dem.

«Droppet» Isak

Selv om kompisene er vant til å være ute på tur sammen og kjenner hverandre godt, ble det ikke Isak Dreyer som ble handleren – altså hjelperen underveis i løpet.

– Jeg prøvde å ha han som handler på Femundløpet i fjor, så da gikk jeg for noe annet i år, ler Jens og legger til:

– I fjor var jeg mest bekymra for om Isak ville klare seg gjennom løpet og om han ville finne fram til de ulike sjekkpunktene.

JENS OG ISAK PÅ TYNN IS: De to kompisene er vant til å være ute på tur sammen. I fjor var de sammen på tur på Grønland hvor de lærte seg den tradisjonelle jaktformen. Hvordan det gikk kan du se i ny TV-serie på NRK. Foto: Øyvind Nordahl Næss / NRK

For Isak sin del var det helt greit å bli «vraket».

– Det må jo være mye bedre å kjøre selv, enn å være handler – det er litt kjedelig. Det hadde vært kult og kjørt selv en gang.

Han har stor tro på at Jens vil gjøre det bra i konkurransen, til tross for det er første gang han deltar.

– Dette tror jeg bare går godt. Han har gode hunder og en god handler, sier Isak.

ISAK DREYER: Etter turen til Grønland har Isak selv blitt glad i å kjøre hund, og kunne godt tenke seg å prøve å kjøre et løp en gang. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Så er det store spørsmålet – har eventyreren Jens konkurranseinstinktet som skal til i en konkurranse?

– Jeg har litt konkurranseinstinkt, men samtidig tenker jeg at dette skal jeg bare ta som en tur. Jeg vurderte faktisk å ta med meg fiskesaker, kanskje børsa for å jakte litt rev.

Den roen han får når han er ute på lange ekspedisjoner, mener han vil bli en styrke for han i konkurransen.

– Jeg har jo en liten same i meg, en liten indianer, inuitt og en liten mongol – så tid for eksempel, det eksisterer ikke lenger for meg. Jeg tenker bare en time fram i tid, og det vil jeg gjøre i Finnmarksløpet også.

Nye hunder i siste liten

Det er ikke første gang Jens Kvernmo prøver seg innen hundesporten. Fra før av har han kjørt Femundløpet to ganger, i tillegg til noen kortere løp.

I Finnmark har han derimot ikke prøvd seg tidligere, og er en såkalt «rookie» – altså en førstegangskjører.

Allikevel vet han noe om hva løpet kan by på av utfordringer. Tidligere har han vært handler for den rutinerte og tidligere vinneren av både Femund- og Finnmarksløpet, Arnt Ola Skjerve.

Selv om den ferske deltakeren er rolig, har det vært noen omrokkeringer. Etter planen skulle Jens Kvernmo ha Arnt Ola Skjerve som handler og kjøre hans hunder i år.

– Arnt Ola skulle egentlig kjøre Femundløpet og så skulle jeg ta over spannet hans etterpå og kjøre det i Finnmark, men så måtte han trekke seg.

JØRGINE VASSTRAND: Den norske bloggeren, influenser og personlige treneren Jørgine Vasstrand har begynte med hundekjøring. Denne sesongen kjørte hun sine første løp, et kortere lokalløp og så Femundløpet i starten av mars. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Dermed stod Jens uten hunder for å ta med seg på løp nordover. Da meldte en annen erfaren hundekjører seg – Leif Tore Lie hadde et spann han kunne kjøre.

Han er mentor innen hundekjøring for Jørgine Vasstrand.

– Nå får jeg muligheten til å kjøre et spann jeg kjørte på Femundløpet i fjor, som jeg kjenner tålelig greit. Disse hundene kjørte med Jørgine på Femundløpet i år, så disse har perfekt opplading til Finnmarksløpet i år.

ALASKA HUSKY: Mummi er en av lederhundene – altså en av de som går først foran sleden, når Jens Kvernmo skal kjøre Finnmarksløpet. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Og hun som har trent hundene det siste året er ikke i tvil om at hundene vil prestere bra sammen med Jens.

– Det blir jo kun basert på personlige erfaringer, men jeg synes jo at det er verdens beste hundespann, ler Jørgine Vasstrand.

Jørgine mener han får med seg hunder som tenker smart underveis i løypa.

– Det spannet hjalp meg når jeg trengte det som mest under Femundløpet. Da jeg stod på startsteken og holdt på å spy av nervøsitet for en 90-graders sving, så tilpassa de farta så det gikk bra.