– Jeg tror han må ha erobret 99 prosent av kvinnene i Russland. Når han snakker, lytter mange kvinner. Veldig få kvinner hører på andre politikere, sier Välbe til det statseide russiske nyhetsbyrået RIA med et smil om munnen.

Den russiske langrennspresidenten har i stor grad avstått fra å kommentere politikk etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022. Nå går hun ut med uforbeholden støtte til Vladimir Putin – og fremstår full av beundring for ham.

– Alle årene Vladimir Vladimirovitsj Putin ble valgt som president, stemte jeg for ham. Jeg var hans rådgiver. Derfor vil jeg aldri motsi, diskutere eller engang tenke på hans beslutninger, fordi jeg stoler fullstendig på ham. Og jeg syns det er helt rett, sier Välbe i intervjuet.

Den mektige langrennspresidenten har tidligere vært involvert i politikken gjennom Putins parti Forent Russland. Så sent som i 2021 stilte hun til valg for en plass i det russiske parlamentet, men endte med å trekke kandidaturet sitt.

– At 99 prosent av kvinner støtter Putin, tror jeg ingenting på. Hvis man leser statsstyrte medier i Russland kan man få det inntrykket. Det er helt feil. Det er noen som forstår det og fortsatt støtter ham.

Det sier Ivar Dale, fagrådgiver i Den norske Helsingforskomité til NRK, som mener uttalelsene til Välbe viser at hun har interesse for at regimet skal bestå.

– Krigen går dårlig for Putin og de trenger kanskje nye, positive stemmer, fortsetter Dale.

– Velger en konfrontasjonslinje

Etter invasjonen av Ukraina har Välbe holdt en lav profil. Denne er nå brutt og NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener hun nå må avskrives fra alle verv tilknyttet idretten.

– Det er helt forkastelig at en langrennspresident kommer med disse uttalelsene. Ingenting av innholdet overrasker meg, men hun har holdt en lav profil siden invasjonen av Ukraina for å ikke provosere det internasjonale skisamfunnet, sier Saltvedt og følger opp:

– Nå velger hun en konfrontasjonslinje som enten viser at hennes posisjon internt er svekket eller så er hun trygg på at Russland vil bli hentet tilbake fortere enn mange tenkte seg.

KRITISK: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener Välbe nå burde avskrives fra samtlige verv i den internasjonale idretten i fremtiden. Foto: Martin Leigland / NRK

Han undrer seg nå over timingen til den russiske langrennspresidenten.

– Hun har bevisst holdt igjen støtten til Putin i offentligheten siden invasjonen. Nå har hun åpenbart mer å hente eller føler hun trenger å vise dette ekstern, sier Saltvedt.

– Burde denne uttalelsen avskrive henne fra fremtidige verv for skisporten internasjonalt?

– Jeg tar ingenting for gitt i den verden der. Hun burde være avskrevet i all overskuelig fremtid fra å delta i FIS-sammenhenger i det hele tatt. Viljen til å tilgi er større i organisasjoner som er avhengig av inntekter fra store nasjoner som Russland, sier Saltvedt.

«No 1 Russia»

Da VG møtte henne til intervju før Lahti-VM i 2017, stilte hun med portrettet hans på T-skjorten og teksten «No 1 Russia». Avisen skriver at også bakgrunnsbildet på telefonen hadde hans ansikt.

– Ingenting har endret seg. Jeg kjøper dem fra tid til annen. Barna og barnebarna mine har de T-skjortene. Jeg sier det igjen: Vi er utøvere og patrioter.

– Jeg er et barn av Sovjetunionen og levde under Samveldet i lang tid. Vi ble oppdratt til å elske moderlandet, respektere lederen og respektere de eldre. ingen har noen gang sagt at jeg ikke har rett til å uttrykke meningene mine, sier Välbe.