Jelena Välbe til NRK: – Det var gledestårer og hurrarop

– Jeg snakket med Aleksandr Legkov på telefonen for noen timer siden, og vi gråt av glede begge to.

Det sier Välbe til NRK i Moskva. NRK treffer skipresidenten utenfor lokalene til Den russiske olympiske komité (ROK), like ved den store Luzjniki stadion vest i Moskva.

– Nå har jeg ikke de samme følelsene som jeg hadde da jeg hørte dette første gangen tidligere i dag sier Välbe til NRK. Da var det tårer av glede, en fantastisk glede. Vi ropte hurra på kontret mitt, sier VM-dronningen fra Trondheim i 1997.

GOD STEMNING: Jelena Välbe utenfor lokalene til Den russiske olympiske komité i Moskva. Foto: NRK

Glad for støtte fra norske utøvere

Jelena Välbe sier at hun og russisk skisport har fått mye støtte, blant annet fra norske skiidrettsutøvere, som mente det var feil å straffe dem når det ikke fantes positive dopingprøver.

– Denne støtten har vært veldig viktig, sier Jelena Välbe.

Men Välbe er helt klar på at det som har skjedd i dag bare er en halv seier, og med at Den internasjonale olympiske komité foreløpig ikke har åpnet for at de frikjente russiske idrettsutøverne får delta i OL.

Senere torsdag ble det også kjent at FIS som en følge av CAS-avgjørelsen hever deltakernekten for Evgeniy Belov, Alexander Bessmertnykh, Nikita Kriukov, Alexander Legkov, Natalia Matveeva, Alexey Petukhov, Evgenia Shapovalova, Maxim Vylegzhanin i fremtidige FIS-konkurranser - også verdenscupen.

– Kanskje må vi ta denne saken videre til en vanlig domstol, men det kommer vi til å gjøre for å forsøke å få være idrettsutøver til Sør-Korea, sier Jelena Välbe.

Hun sier at alle de russiske idrettsutøverne som nå er frikjent er i full trening. og forbereder seg som om de skulle være med i OL.

Russlands langrennslandslag la torsdag ut en video av en dansende Natalja Matvejeva med teksten: «Noen andre med samme reaksjon? Vi er glade!»

– Som en Hollywood-film

– Hvordan har de siste månedene vært for skisporten i Russland?

– Hele situasjonen for russisk idrett har vært svært vanskelig. Det som har skjedd ligner på en Hollywood-film, sier Välbe.

Men det er tungt for skipresidenten at en utøver som Sergej Ustjugov ikke får være med i OL. Hun omtaler situasjonen som «uholdbar».

– Begrunnelsen for at han ikke har fått noen invitasjon er at han er russisk, og at han har vært med i Sotsji-OL. Det er selvfølgelig langt fra noe grunn for at han ikke skulle få være med i OL nå, sier Välbe.

– Det gode vant over det onde. Jeg er overveldet, skriver Ustjugov selv på Instagram. Russeren la også ved et bilde sammen med Legkov.

Utsjugov har dedisert mange av verdenscupseirene til nettopp Legkov, mens lagkameraten har vært utestengt. I OL kan rollene være byttet om.