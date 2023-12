At Vladimir Putin lørdag bekreftet at han stiller til gjenvalg som president kom neppe som et sjokk for mange. Inn mot valgkampen har han samlet stjernelag av kjendiser, politikere og idrettsutøvere som skal jobbe for hans valgseier.

Jelena Välbe og tidligere olympisk mester Aleksandr Legkov er blant navnene som går inn i «Putin-laget» før presidentvalget, ifølge Izvestija.

Det skjer kort tid etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpnet for at russiske utøvere kan delta i OL under en rekke nøytralitetskrav.

– Det er en sjelden type vinner som vinner i hvilken som helst konkurranse. Og nå støtter de åpent landets president, skriver Veronika Stepanova i et langt Instagram-innlegg.

Den russiske langrennsløperen, som lenge har vært åpen om sin støtte til Putin, hyller inntoget til de to idrettspersonlighetene i «Putin-laget».

På Instagram-bildet poserer hun foran en kalender med bilde av Putin.

Reagerer: – Det er sykt

– I dag er jeg stolt av å være skiløper, fordi jeg har slike ledere og tidligere lagkamerater. Og fordi Russland har en president som Putin. Vi har rett, vi er sterkere og vi vil garantert vinne, skriver Stepanova.

Teamet med idrettsutøvere og andre kjente, russiske navn skal blant annet drive valgkampanje og bidra med å samle underskrifter til støtte for Putin i valget.

Dette er noen av navnene på «Vladimir Putin-laget» Ekspander/minimer faktaboks Jelena Välbe – president i det russiske skiforbundet

– president i det russiske skiforbundet Aleksandr Legkov – langrennsløper (olympisk mester)

– langrennsløper (olympisk mester) Sergej Karjakin – sjakkspiller

– sjakkspiller Nikita Nagornyj – turner (olympisk mester

– turner (olympisk mester Tatjana Navka – kunstløper (tidligere olympisk mester og verdensmester) og gift med Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov

– kunstløper (tidligere olympisk mester og verdensmester) og gift med Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov Polina Gagarina – artist og låtskriver (deltok i Eurovision for Russland i 2015)

– artist og låtskriver (deltok i Eurovision for Russland i 2015) Artem Zjoga – russisk militæroffiser og politiker

– russisk militæroffiser og politiker Nadjezjda Babkina – artist

– artist Larisa Dolina – artist og skuespiller

– artist og skuespiller Stas Mikhailov – artist og låtskriver

– artist og låtskriver Nikita Mikhalkov – filmskaper og skuespiller

– filmskaper og skuespiller Zakhar Prilepin – skribent og politiker

– Välbe er et sjeldent tilfelle av en stor idrettsutøver som ble en stor leder. De som har minst litt hjerne forstår at gjenreisingen av russisk langrenn først og fremst skyldes henne. Legkov har vært vår uformelle kaptein og leder i mange år. Han viser hvordan du må jobbe for å vinne både på ski og i livet, skriver Stepanova.

Den mektige langrennspresidenten har tidligere vært involvert i politikken gjennom Putins parti Forent Russland. Så sent som i 2021 stilte hun til valg for en plass i det russiske parlamentet, men endte med å trekke kandidaturet sitt.

– Jeg bryr meg ikke så mye om hva russerne holder på med. Det er klart at det er sykt, alt som har med krig og Putin å gjøre, men jeg bruker ikke energi på det, sier Calle Halfvarsson.

Profiler stiller opp for Putin

Han ble nummer fire på den avsluttende distansen under verdenscupen i Trondheim, der Välbe ble VM-dronning i 1997. Det er fortsatt ikke tatt en endelig avgjørelse på om russerne ønskes velkommen til VM samme sted om 14 måneder.

Johannes Høsflot Klæbo svarte slik etter sin tredje strake seier på hjemmebane:

– Det har jeg ikke fått med meg, men jeg har ikke noe annet synspunkt enn jeg har hatt hele veien. Vi må bare forholde oss til det som FIS tar en beslutning på etter hvert, og så får vi se hva som skjer.

Olympisk mester i turn, Nikita Nagornyj, og den tidligere Eurovision-deltakeren Polina Gagarina er blant de andre som står på listen. Det samme er sjakkspiller Sergej Karjakin.

Det russiske presidentvalget avholdes fra 15. til 17. mars 2024.