Jelena Välbe med kontroversielt «homoforslag»: – Et mørkt gufs fra fortiden

– Som mor til tre barn og bestemor til to barnebarn, vil jeg aldri forstå LHBT-personer. Og jeg vil ikke forstå det. Jeg trenger ikke å bli påtvunget dette, eller bli fortalt at jeg må være tolerant overfor disse menneskene, sier den kontroversielle skipresidenten i et intervju med avisen Komsomolskaja Pravda.

Välbe mener at Den internasjonale olympiske komité (IOC) har glemt hva OL egentlig skal være, og at lekene har blitt for inkluderende.

– Hvis du vil være tolerant overfor dem, lag separate olympiske leker for dem og la dem konkurrere med hverandre, foreslår Välbe i intervjuet, før hun også gjør det tydelig hva hun mener om transpersoner i idretten:

– Skrekkelig.

– Jeg tar avstand

Skipresidentens kommentarer faller ikke i smak hos det norske IOC-medlemmet Kristin Kloster Aasen.

IOC-MEDLEM: Kristin Kloster Aasen, her fotografert under OL i Pyeongchang 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg tar avstand fra Välbes tilnærming og holdning, konstaterer hun overfor NRK.

Samtidig opplyser hun om oppdateringene IOC har gjort for å gjøre OL så inkluderende som mulig.

– For å sikre deltakelse, antidiskriminering, inkludering og fair play, vedtok IOC i november i fjor et overordnet rammeverk for deltakelse for LHBT-utøvere, sier Kloster Aasen.

Hva er LHBT? Ekspandér faktaboks LHBT er en forkortelse for lesbisk, homofil, bifil og transperson. LHBTQ brukes også som samlebetegnelse, der Q-en står for queer.

Dette er et samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter, som brukes både av myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere.

En transperson er en person som har en kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk som helt eller delvis ikke stemmer med kjønn tildelt ved fødsel.

I FN-sammenheng er den vanlige forkortelsen «SOGI», en forkortelse for «sexual orientation and gender identity».

Ny lov i dag

Også LHBTI-rådgiver i Mina Skouen i Den norske Helsingforskomité reagerer på Välbes uttalelser.

– Dette er et mørkt gufs fra fortiden, mener hun.

– Jelena Välbe har ikke forstått at grunnleggende menneskerettigheter er noe man er født med, og at retten til ikke å bli diskriminert, er helt fundamental. Den retten kan ikke en skipresident gjøre noe med, fortsetter Skouen.

Rådgiveren presiserer likevel at selv om dette oppfattes som et gufs fra fortiden, representerer holdningene i stor grad russiske myndigheters syn på LHBT-personer.

– Derfor er dette dessverre et mørkt gufs fra nåtidens Russland, sier hun.

I 2013 underskrev nemlig president Vladimir Putin en kontroversiell lov som førte til at folk kan straffeforfølges for homofil «propaganda» foran mindreårige. I dag (torsdag) ble en innstramming vedtatt.

Nå er det også forbudt med «homopropaganda» foran voksne.