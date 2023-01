– Siste nytt er at vi har gitt beskjed til egentlig alle om at jeg ikke går til helgen på grunn av utfordringene jeg har hatt de siste to ukene, sier Jarl Magnus Riiber til NRK.

Norges kombinertstjerne, som har VM i Planica som sitt store mål, dro på seg et forkjølelsesvirus i desember, men nå har han blitt satt ut av helt andre årsaker.

– Jeg har parasitt, som har satt meg veldig tilbake. Jeg tar ikke til meg næring, og sånn har det vært i to ukers tid, forteller Riiber.

Parasitter er organismer som lever på eller i en annen levende organisme. Det kan gi ulike type infeksjoner – i Riibers tilfelle en mageinfeksjon.

Plaget av næringsmangel

Den siste tiden har han ikke fått trent, og selv er Riiber usikker på hvor lang tid det vil ta å bli klar igjen.

– Vi levde med et håp om at jeg kunne rekke Otepää. Jeg har gått ned i vekt og det er ikke noe bra for energien man trenger for å gå fort på ski. Så det gjør at jeg ikke har sjans til å rekke å få kroppen i normal funksjon nå. Jeg ser at Klingenthal blir vanskelig, forklarer Riiber.

De siste ukene har Riiber vært plaget av lav matlyst og utmattelse.

– Næringen går ut med engang, så det gjør jo at man for hver dag som går blitt litt og litt svakere. I en periode kunne jeg trene litt, så har jeg til slutt ikke kunne trene i det hele tatt, sier Riiber.

VM-KONGE: Jarl Magnus Riiber håper formen er god nok til å gjenta bragden fra fjorårets VM i Oberstdorf. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nå handler alt om å ta det dag for dag.

– Jeg står med ganske store spørsmål om hvor jeg står. Jeg prøver å bevege meg litt, og se hvordan jeg responderer på det, sier han og bekrefter at han ikke er hundre prosent enda.

Riiber er usikker på hvor han har fanget opp parasitten, men forklarer at han trolig har vært åpen for sykdom etter forkjølelsen tidligere i sesongen.

– Mye peker mot Østerrike der vi var på verdenscup sist, men det er bare spekulasjoner. Det kan like så godt ha kommer herfra. Vi vet rett og slett ikke, sier Riiber.

– Jeg har slitt de to siste ukene, og det har utviklet seg i feil retning, legger han til.

– Må skje mirakler

Riiber er regnet som favoritten til å vinne verdenscup sammenlagt i år etter å ha vunnet verdenscupen fire år på rad.

Det har han ikke troen på at vil skje i år.

– Jeg må nok la verdenscupen sammenlagt gå, og heller begynne å fokusere mot VM. Jeg var i samme situasjon i fjor, men da hadde jeg flere rennhelger med god uttelling, så jeg hadde en bedre buffer, sier Riiber.

– Det må skje litt mirakler hvis jeg skal ha sjans i sammendraget, men desto bedre er det at Jens er neste mann på lista, smiler han.

Årets store høydepunkt er VM i Planica i slutten av februar. Riiber frykter ikke for mesterskapet enda.

– Hvis det går enda to nye uker og kroppen ikke er i vater da, så må jeg nok gjøre harde prioriteringer i forhold til VM. Det er helsa som kommer først, og jeg må være frisk for å drive med det vi gjør, sier Riiber.

Sjefen ikke bekymret

Ivar Stuan, kombinertløpernes sportssjef, mener eleven sin snakker seg selv ned.

– Man skal aldri avskrive Riiber. Jeg tror ingen av de andre i verdenstoppen tørr å gjøre det heller. Hvis han kommer tilbake til Seefeld rekker han noen renn før VM, men han må herje i hvert renn hvis han skal klare det. Riiber slår ofte hardt tilbake, sier treneren med et smil.

Heller ikke Stuan frykter VM for Riiber riktig enda, men han legger til at flere ting må være på plass først:

– Han er nødt til å være helt frisk og ha fått trent godt i forkant. Skal han klare det må han bli frisk fort.

HÅPEFULL: Ivar Stuan har troen på at Jarl Magnus Riiber kan komme tilbake i storform og overraske. Foto: Geir Olsen / NTB

Kommer rett fra fødestuen

Espen Andersen tar Riiber sin plass førstkommende helg i Otepää. Han har ikke hatt en vanlig oppkjøring til verdenscupen.

– Andersen skulle egentlig stå over denne helgen fordi samboeren hadde termin, men når ungen kom litt før er han klar likevel, forteller Stuan med tillatelse fra den nybakte faren.

– Han kommer nesten rett fra fødestuen, men han er klar til å forsvare Riibers plass, legger han til.