Jarl Magnus Riiber ble historisk

Utklasset konkurrentene - vant parstafetten

Marte Olsbu Røiseland og Sturla Holm Lægreid hadde god kontroll og vant parstafetten i estiske Otepää. Begge var lynraske i sporet og vartet opp med sterk skyting på standplass.

Den norske duoen var 12,4 sekunder i mål foran Sverige som ble nummer to. Røiseland og Lægreid brukte bare ett ekstraskudd totalt.

– For en oppvisning av Røiseland og Lægreid. For et lag, utbrøt NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

Mens Røiseland skøyt helt feilfritt, måtte Lægreid ty til et ekstraskudd. Han var naturlig nok fornøyd med prestasjonen etter rennet.

– I dag var det helt vanvittig. Det er tettpakket i hele løypa og en stemming som jeg ikke har vært borti. Jeg taklet det bra med bare ett ekstraskudd i dag, sier bærumsgutten til NRK.

Han brukte også anledningen til å hylle Røiseland.

– Hun er så kald fisk som det går an å få. Jeg er så mektig imponert, sier Lægreid.

– Vi bruker bare ett ekstraskudd totalt og det er jo helt vanvittig bra. Det var så gøy å gå med Sturla i dag. Han inspirerte meg fra start, sier Røiseland til NRK.

Tyskland tok 3.-plass en i rennet. Triumfen sikret også Norge seier i verdenscupen sammenlagt for blandet stafett.