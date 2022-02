– Jeg visste at denne dagen ville komme, men å endelig være her, er ganske vilt, sier White til NRK.

Det var en svært preget White som ble intervjuet etter konkurransen. Da amerikaneren møtte journalistene i pressesonen, falt White på knærne og brast i gråt. Der satt han i flere minutter. Alt man kunne høre var hulkingen til 35-åringen og klikkingen fra kameraene.

Da han kom til hektene igjen, måtte han flere ganger ta en pause for å få igjen pusten, mens han prøvde å sette ord på følelsene etter fjerdeplass og OL-avslutning.

HULKET: Shaun White måtte ta seg en pause i pressesonen. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Nattens konkurranse var hans siste OL. Etter 85 poeng i andre forsøk måtte han levere på øverste hylle for å ta over ledelsen.

Men White ramlet på vei ned halfpipen, og innså både at OL-medaljen glapp og at karrieren var over. 4.-plassen satte et endelig punktum.

35-åringen, som har OL-gull i halfpipe i tillegg til 15 X-Games-gull, fikk likevel den lengste og høyeste applausen fra publikum.

– Jeg må bare si takk til alle i snøbrettmiljøet. Og takk til alle som har fulgt meg. Dette var for dere, sier han.

– Du er fortsatt veldig emosjonell etter mange intervjuer. Hvilke følelser går gjennom kroppen din nå?

– Det er så mye. Dette er siste gang jeg trenger å stresse med en snøbrettkonkurranse. Nå kan jeg bare møte opp og nyte idretten uten alt stresset og dramatikken, svarer han.

KOS: White får en god klem av bronsevinner Jan Scherrer fra Sveits. FJERDEPLASS: Shaun White fikk 85 poeng i andre omgang, noe som sikret ham fjerdeplassen i herrenes snøbrettkonkurranse. FARVEL: Shaun White kjørte store deler av siste omgang med hjelmen i hånda. SNUFS: Da hjelmen var tatt av kom følelsene for Shaun White. POPULÆR: Alles kameraer var rettet mot amerikaneren etter siste løp. LEGENDE: Av den amerikanske fjernsynskanalen NBC omtales White som «det moderne OLs ansikt utad».

– Framtiden er spennende

White kom til OL etter en trøblete oppkjøring med koronasykdom, en ankelskade og en vanskeligere kvalifisering enn vanlig.

NRKs snøbrettkommentator, Stian Sivertzen, beskrev OL-avslutningen til White som «magisk».

– Han gjorde alt han kunne. Mentaliteten hans er sterk, men her klarte han ikke å gjøre det han skulle, sier Sivertzen.

På spørsmål om hva framtiden bringer, svarer snøbrettlegenden følgende:

– Framtiden er spennende, det er så mye jeg vil få til i livet. Jeg har så mye å gjøre, dette er bare starten.

SLUTT: Shaun White var tydelig preget etter sitt siste omgang. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

White er den eldste halfpipe-deltakeren i OL-historien. Amerikanske NBC omtaler ham som «ansiktet til det moderne vinter-OL».

– Det føles bittersøtt og vakkert, men jeg skulle ønske at jeg fikk til mer i dag. Jeg var veldig nære pallen, men jeg gjorde alt jeg kunne. Beinet mitt sviktet meg. Av alle dager, så skjedde det i dag, smiler White.

– Helt vilt

Selv om det var White som fikk mest oppmerksomhet etter konkurransen, var det Ayumu Hirano som imponerte dommerne mest. Japaneren tok sitt første OL-gull etter to sølv. I forrige OL ble han toer bak White.

Etter to omganger i halfpipen i Genting, omtrent 300 kilometer nordvest for Beijing, så det ut til å bli et nytt sølv på japaneren. Da lå han som toer bak australske Scotty James.

Så leverte han en spinnvill omgang med snøbrettkjøring.

– Det er så imponerende. Dette var veldig stort, og dommerne likte det godt. Da får han gullet han lengter etter sølv i 2018 og 2014, sier Sivertzen.

Han klarte dermed å slå tilbake etter å ha slitt med å overbevise dommerne tidligere i konkurransen.

GULL: Ayumu Hirano tok sitt første OL-gull da han gikk helt til topps i Beijing. Foto: BEN STANSALL / AFP

Buet mot dommerne

Hirano var nemlig eneste snøbrettkjører som leverte trippelcork i halfpipe-finalen. Men da poengsummen ble lest opp etter andre omgang, ristet både Hirano og publikum på hodet

– Jeg har ikke ord. Det er helt vilt, det han gjør. Det er store rotasjoner, jeg kan ikke forstå om dette ikke blir ny ledelse, utbrøt Sivertzen etter at Hirano var ferdig med sitt andre forsøk i halfpipen i Genting.

Også i publikum ble det bråk. Da Hirano «bare» fikk 91.75 poeng, var det høylytt buing. Den japanske stjerna ristet litt på hodet og var tydelig overrasket over at han ikke ble belønnet med førsteplass.

En cork er når utøveren ikke bare roterer mot høyre eller venstre, men «stuper kråke» i lufta. En trippelcork er altså at Hirano gjorde tre «forlengs rulle» i samme triks.

Han var den første snøbrettkjøreren som landet dette trikset i konkurranse, en trippel-cork 1440, i desember i fjor.

– Dommere kan gjøre feil, det er det som er ulempen med en dommeridrett. I OL går ofte kreativitet foran de store rotasjonene. Vi har sett trippel-cork vært gjort tidligere, så kanskje dommeren er lei av dette. Da vil jo rotasjonene aldri ta slutt, sier Sivertzen som en mulig forklaring.