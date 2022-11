– Desse bileta skildrar det japanske folket, seier Petter Lindgren, forskar ved Forsvarets forskingsinstitutt og Japan-ekspert, til NRK.

Då dommaren bles av kampen mellom Tyskland og Japan, tok supporterane ein pause i feiringa for å rydde tribunen for søppel – både deira eige og andres.

Tilsvarande skjedde etter opningskampen mellom vertsnasjon Qatar og Ecuador, då dei bestemde seg for å bli igjen og rydde. No går bilete og videoar av japanske supporterar viralt på sosiale medium.

– Japan er eit imponerande ryddig land, og dei er vant til å rydde opp etter seg. Det ligg i ryggmergen deira, seier Lindgren.

EIGNE POSAR: Den japanske fansen delte ut søppelsekker for å rydde opp søppel før og etter kamp. Foto: Eugene Hoshiko / AP

– Dei har respekt

VM i Qatar er ikkje den første meisterskapen der japanarane får merksemd for å rydde. Under VM i Russland for fire år sidan tok Japans supporterar seg god tid til å rydde tribunen etter at landet deira vart slått ut i 16.-delsfinalen.

Ifølgje Lindgren er japanarane svært oppteke av å vere gode ambassadørar for landet sitt. Han trur det er ein av grunnane til at det er så viktig for dei å rydde etter seg.

– Det handlar sjølvsagt også om kultur og respekt. Dei har respekt for stader dei besøkjer, og viser det gjennom å rydde etter seg. Å bidra kollektivt ligg så naturleg for dei, for i Japan er det eit kollektivt ansvar å halde gatene reine, seier Lindgren.

Han held fram:

– Ingen fortel dei at dei skal rydde, det er noko dei berre gjer. Eg vil tru det er snodig for dei å sjå korleis andre nasjonar oppfører seg i det offentlege når det gjeld forsøpling.

Hyller spelarane

Det er ikkje berre supporterane som får skryt for gode haldningar. Fifa la ut eit bilete av garderoben til Japan etter kampslutt på den offisielle Twitter-kontoen sin.

– Etter ein historisk siger mot Tyskland på VMs fjerde dag, rydda Japan-fansen opp søppelet sitt, medan det japanske landslaget forlét garderoben på Khalifa International Stadium plettfri. Takk skal de ha, skriv Fifa på Twitter.

SKRYT: Fifa skrytte av dei japanske spelarane for å ha etterlat seg ein ryddig garderobe. Foto: Skjermdump fra Twitter.com/@FIFAcom

Det amerikanske TV-programmet ESPN FC la ut biletet av garderoben til Japan på si Facebookside, og i skrivande stund har innlegget fått 28.000 likarklikk.

Mange tyr til kommentarfeltet for å hylle japanarane.

– At spelarane ryddar garderoben og brettar kleda før dei dreg overraskar meg ikkje. Det er så naturleg for dei uavhengig om du er supporter eller spelar, seier Lindgren.