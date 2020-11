Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sommeren 2021 skal minst 15.000 OL- og Paralympics-utøvere fra 141 nasjoner samles i Tokyo.

Japanerne jobber nå på spreng med forskning og tiltak som skal sikre et sikkert OL, også under en pandemi.

Professor i sportsøkonomi ved NTNU, Harry Arne Solberg, tviler imidlertid på at det i det hele tatt vil bli mulig å få publikum til Japan, om ikke koronasmitten er under kontroll før sommeren.

– Det holder ikke, hvis vaksinen lar vente på seg.

– Jeg har vanskelig å se for meg et OL uten tilskuere, legger han til.

Les også: Ekspertene tror ikke på OL neste sommer heller

Japans superdatamaskin, Fugaku, som brukes i arbeidet med å simulere smittespredning. Foto: Str / AFP

Fullsatt stadion

Idrettsarrangementer går for tomme tribuner verden over. Men ønsket om økt kunnskap om hvordan smitten oppfører seg utendørs gjorde at OL-arrangørene og japanske myndigheter nylig tok i bruk Yokohama Stadium, et baseballstadion i Tokyo, og også en av sommerens OL-arenaer.

De japanske retningslinjene sier at man ikke kan bruke mer enn 50 prosent av tilskuerkapasiteten under et idrettsarrangement.

Fredag forrige uke brukte man imidlertid 80 prosent av sitteplassene, lørdag ble 90 prosent av kapasiteten brukt - og under søndagens kamp var hele 32.000 tilskuere samlet på samme sted, midt under en av verdens verste pandemier.

Professor i mikrobiologi og smittevern ved universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein, påpeker at utendørs arrangementer er tryggere enn de som pågår innendørs. Han understreker likevel følgende:

– Men det betyr ikke at utendørs er 100 prosent trygt, og noen tilfeller av smitte har blitt sporet til samtaler utendørs, sier han.

– Uansett burde alle deltagere holde 2 meter avstand og bruke munnbind, legger han til.

En frivillig i Tokyo-OL får målt kroppstemperaturen under en demonstrasjon. Foto: Issei Kato / Reuters

Forsker på smitte i tette folkemengder

Publikum, som brukte munnbind, var på forhånd blitt oppfordret til å installere apper som kunne spore hvem de kom i kontakt med.

På stadion var det i tillegg installert flere høyoppløselige kameraer og sensorer. Egne CO2-detektorer ble også brukt til å måle mengdetettheten.

Disse dataene ble så matet videre til Japans superdatamaskin «Fugaku», som skal være verdens raskeste datamaskin, for videre analyse. «Fugaku» har allerede blitt brukt til å simulere spredning av koronasmitte i tog og klasserom.

Det blir flere forsøk. Lignende publikumstester skal også gjennomføres i Tokyo Dome, et innendørsanlegg som er hjemmebanen til baseballaget Yomiuri Giants.

– Dette vil hjelpe oss slik at vi kan være vertskap for et sikkert OL for både idrettsutøvere og publikum, sier Nakamura Hidemasa, som er økonomisjef for Tokyo-OL.

På det meste var 32.000 samlet på stadion i Tokyo. Foto: Kyodo

Skal arrangeres «for enhver pris»

Drøyt sju måneder før et eventuelt OL arrangeres, skyter imidlertid smittetallene i været over det meste av verden.

Dette er imidlertid lekene som ikke kan avlyses eller utsettes en gang til , covid-19 eller ikke. Det har arrangørene og IOC allerede bestemt.

Søndag arrangeres det derfor et turnstevne i Tokyo med utøvere fra USA, Kina og Russland - det første internasjonale sportsarrangementet i landet siden OL ble utsatt. Selve konkurransen er uinteressant, men den er viktig for arrangørlandet, som vil vise at det går an å arrangere idrett i landet uten frykt for koronaviruset.

Japans minister med ansvar for OL, Seiko Hashimoto, har sagt rett ut at OL 2021 skal arrangeres «for enhver pris», uavhengig av koronapandemien.

– Jeg vil konsentrere all vår innsats på tiltak mot koronavirus, sier Hashimoto, ifølge Japan Times.

– Det er lett å være stor i kjeften, kommenterer Solberg.

– Det er ikke de (OL-arrangørene) som setter premissene. Det er det covid-19 som gjør, og den kan ikke de kontrollere, påpeker professoren.

Det blir uansett forsket, utviklet og testet for å være best mulig forberedt på alle mulige slags scenarioer under en pandemi.

Men eventuelle koronatiltak holder både IOC og OL-arrangører tett til brystet. De vil ikke bli avslørt før senere i år, eller langt inn i 2021, har det blitt sagt.

Dette er et «klistremerke» som plasseres på håndleddet. Det måler kroppstemperaturen på kun få sekunder. Foto: Eugene Hoshiko / AP

– Annen type fare

Tokyo-OL presenterte imidlertid tekniske løsninger som skal bedre korona-sikkerheten under OL under en demonstrasjon i den japanske hovedstaden nylig.

Mye av det var nok kjent for de fleste, som skanning av publikum, men av nyheter var et «klistremerke» som kunne plasseres på håndleddet. Det måler kroppstemperaturen på kun få sekunder, ifølge AP.

Presentasjonen gir likevel en antydning på hvor omfattende sikkerhetstiltakene under OL kommer til å bli. IOC-president Thomas Bach har allerede omtalt Tokyo som den «best forberedte OL-byen noensinne».

Men foreløpig er det ikke klart om arrangørene planlegger et OL der publikum får være til stede på konkurransene, eller om kun tilskuere fra Japan får være publikum.

Og om verden fortsatt er lammet av korona, hvordan skal 15.400 olympiske og paralympiske idrettsutøvere fra 141 nasjoner komme seg trygt til Japan sommeren 2021? Hvordan skal de kunne bo og konkurrere der i flere uker, uten at noen blir smittet og syke?

Professor i sportsøkonomi ved NTNU, Harry Arne Solberg.

Solberg sammenligner situasjonen i dag med det som skjedde med folks adferdsmønster etter terrorangrepet i New York 11. september.

– Det er en annen type fare, men folks holdninger er blitt påvirket, sier han.

– OL forsvinner nok ikke, folk trenger brød og sirkus. Men å spå om hva som skjer neste år, det er veldig vanskelig, forteller Harry Arne Solberg.

Foreløpig er det solgt nesten 4,5 millioner OL-billetter bare i Japan, mens det er solgt 970.000 billetter til Paralympics-konkurransene.

Kostnadene for å arrangere OL i Tokyo er ifølge arrangørene 12,6 milliarder dollar. Mest sannsynlig er summen enda større. Verken arrangører eller regjering har sagt noe om hvor mye utsettelsen i sommer vil koste, men ifølge nyhetsbyrået AP er det gjort anslag på mellom to og tre milliarder dollar.

Tokyo-lekene starter etter planen 23. juli neste år.