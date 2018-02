Jansruds oppgjør med kombinasjonen: – Kanskje like greit at disiplinen dør ut

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Jansrud kjørte inn til syvendeplass i tirsdagens kombinasjon i OL. Da han møtte NRK like etterpå var han svært krass.

– Det er kjedelig å bruke fire år på kombinasjonen, og få servert dette i fanget, sier Jansrud.

På grunn av vind ble starten flyttet ned til en amputert utforløype. I tillegg kuttet arrangøren de fleste hoppene, og gjorde den enkle løypa enda mindre krevende. Blant de ti beste på resultatlisten var ni av dem slalåmkjørere.

Sistemann var Kjetil Jansrud.

– Det er synd at det blir sånn. Det blir ikke så spennende av det. Jeg har forsvart kombinasjonen i alle år, men nå er det kanskje like greit at denne disiplinen dør ut, sier Jansrud oppgitt.

KORTVARIG GLEDE: Kjetil Jansrud i aksjon på utfordelen, der han ble nummer fire. Foto: Dominic Ebenbichler / Reuters

Svindal: – Må lage regler

Da NRK møtte ham et par timer etter rennet utdypet Jansrud:

– Kombinasjonen er en spennende disiplin, det er to verdener som møtes. Men forutsetningen er at de har lik mulighet for å hevde seg. Slik var det ikke i dag, og jeg føler at FIS har et ansvar for det. Hvis ikke er det vanskelig å forsvare at øvelsen skal overleve.

Aksel Lund Svindal kjørte ikke slalåmdelen, men vil gjerne beholde kombinasjonen på steder som Wengen og Kitzbühel.

– Jeg skjønner Kjetil godt. Det er ikke et renn for dem som kjører mest fart. Men det er vanskelig å ta en avgjørelse på sparket, og det er lett å være etterpåklok. Jeg synes det må lages noen regler som regulerer det, sier Svindal.

– Vi er ikke bitre. Det er som det er, og vi prøvde å gi gass. Det gikk ikke veien, men det gir oss en revansjelyst før utforen på torsdag. Jeg hadde tre gode medaljemuligheter, og nå er en av dem forspilt, sier Jansrud.

Ferdig som OL-øvelse?

NRK-ekspert Marius Arnesen forstår frustrasjonen.

– De kjører en utfor uten hopp, helt uten frykt. De kjører er en vanskelig «barneutfor». Så kjører de en vanskelig slalåm der de har vannet løypa. Da blir forskjellene for store. Jansrud er beste fartskjører, og han er 2,15 bak. De er ikke med i kampen, og det er synd, sier Arnesen.

– Det var ikke løperne som avgjorde, det var traseene som avgjorde at slalåmkjørerne var best, legger han til.

Kombinasjonen har en svært usikker fremtid. Om den står på OL-programmet i Beijing i 2022 er usikkert.

– Det skal kjøres i VM i 2019, men så er det snakk om at kombinasjonen skal ut, og at parallellslalåm skal inn. Noen endelig avgjørelse er ikke tatt, sier Arnesen.