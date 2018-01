Jansruds forbannelse i Kitzbühel: – Har noe uoppgjort her

Det spøker for super-G-rennet

Voldsomt snøvær kan sette en stopper for fredagens super-G i verdenscupen i Kitzbühel. Det skriver Det internasjonale skiforbundet på Twitter.– «Standby» i Kitzbühel. Til tross for et travelt nattskift, er løypeforholdene for myke for dagens super-G for øyeblikket. Neste avgjørelse kommer kl. 09.00, skriver FIS. Rennet skal etter planen starte 11.30.