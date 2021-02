Jansrud totalslakter VM-bakken: – Den verste utforløypa jeg har kjørt

– Det er den verste utforløypa jeg har kjørt, tror jeg. Jeg pleier ikke å være så tydelig i tilbakemeldingene, men det her var rett og slett bare kjedelig, sier Jansrud.

Fredagens utfortrening i Cortina ble nok en dårlig opplevelse for Norges største medaljehåp i fartsdisiplinene for herrer i VM.

TRENING: Kjetil Jansrud fikk det ikke til å stemme på fredagens trening. Foto: Tommy Barstein / NRK

Jansrud var nemlig lite imponert over det som møtte ham i bakken.

– Alle utforene vi kjører, følger stort sett terrenget. Nå er det bare en rett korridor som de må prøve å sette en utfor i. Vi har utfor i 30 sekunder, så har vi storslalåm i 15, så er det et forsøk på utfor igjen, sier Jansrud.

Nordmannen ble nummer 33 på den første treningen, 3.61 sekunder bak hjemmehåpet Dominik Paris. Jansrud kjørte riktignok ikke for full maskin på den første av to treninger, samt at Paris kjørte på utsiden av et par porter.

Utfortrening i Cortina Ekspandér faktaboks 1. Dominik Paris 1.40.78

2. Simon Jocher +1.56

3. Max Franz +1.58

4. Otmar Striedinger +1.78

5. Johan Clarey +1.79

6. Andreas Sander +1.84

7. Florian Schieder +1.99

8. Romed Baumann +2.04

9. Matte Marsaglia +2.13

10. Jared Goldberg +2.24 Norske utøvere: 33. Kjetil Jansrud +3.61

36. Henrik Røa +3.96

Har slitt

Jansrud har ikke fått det til å stemme denne sesongen. De to fartshelgene etter nyttår har endt med plasseringene 13, 18 og 26 i utfor, samt en 13. plass og en utkjøring i super-G.

Torsdag åpnet han VM med en tolvteplass i super-G. Det rennet ble kontroversielt på grunn av for høy fart inn mot et kritisk hopp i starten av løypa.

Det mener han har fått konsekvenser for utforen.

– Det var livredde for farten over det første hoppet, og det hadde ikke gått an å kjøre utfor der. Derfor må de ned på farten noe veldig, sier Jansrud.

Kritisk hjemmehåp

SLET: Hjemmehåpet Christoph Innerhofer fikk det heller ikke til å stemme på utfortreningen. Foto: Andreas Solaro / AFP

Jansrud var ikke alene om å kritisere VM-løypa. Hjemmehåpet Christoph Innerhofer, som skadet seg i samme bakke for et par år siden, gleder seg heller ikke til å kjøre til søndag.

– Jeg føler meg ikke hjemme her. Jeg hater denne løypa. Etter skaden her for to år siden, klarer jeg ikke å glemme løypa her, sier Innerhofer.

Det er kun italienerne som har kjørt denne løypa før, i et nasjonalt mesterskap. Da startet de riktignok litt lenger ned.

– Hvorfor liker du den ikke?

– I starten får du god fart, men etter det så er det veldig svingete og lite fart. Nei, jeg liker den ikke, sier italieneren.

Positiv VM-debutant

Henrik Røa skal kjøre utfor for første gang i VM-sammenheng. Han var enda lenger bak på trening enn det Jansrud var, men Røa hadde ingenting å utsette på løypa.

– Den var egentlig veldig grei. Løypa får man uansett ikke gjort noe med, så det er bare å angripe og kjøre bra på ski, sier Røa.

– Alle vi har snakket med mente at det ikke var noe særlig til utfor?

– De har vel noe å sammenlikne med da, noe jeg ikke har. Jeg synes det var greit, men det er selvfølgelig krevende.