Det var sveitseren Niels Hintermann som tok en sensasjonell seier på hjemmebane i Wengen. Han var 3,23 bak etter slalåmdelen, men ingen kunne matche ham etter utfordelen.

Det kan han takke snøværet for. Og en dårlig timet reklamepause.

Det fikk de norske til å reagere.

– Jeg begynner å miste litt håpet på dem som styrer når det blir sånn. Vi vil alle ha det så fair som mulig og at alle har like muligheter. Vi kan ikke gjøre noe med været, men de kan gjøre noe, sa Jansrud til TV 2.

– Det er fryktelig svakt av FIS ikke å kjøre kortere startintervaller. Det er ekstremt dårlig, utdypet han til NRK.

Han forteller også at alpinistene ga beskjed om at de ville kutte reklamepausene for å få like forhold. Det skjedde ikke.

Tapte over to sekunder

Selv om snøen lavet ned over Wengen, ble det reklamepause. Da la det seg flere centimeter med snø i løypa, noe som bremset løperne kraftig. Både Jansrud og Kilde tapte over to sekunder til Niels Hintermann, overraskelsesmannen som vant.

Det så nesten ut som flere av alpinistene kjørte med klister under skiene, for det gikk ekstremt sakte både for de norske og resten.

– Vi får ikke gjort noe med været, men de kunne håndtert ting bedre. Det er skuffende og unødvendig når du er så sjanseløs, sier Jansrud.

Klatret voldsomt

Hintermann var nummer 23 etter slalåmdelen, men ingen kunne slå ham. Han kjørte bra, men fikk utvilsomt også hjelp fra været.

HAR DU HØRT OM NIELS? Niels Hintermann fikk karrierens største øyeblikk med seier på hjemmebane i Wengen. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– Jeg vet ikke hva man skal kalle det. For å være ærlig synes jeg det blir litt teit. Jeg synes det er dårlig at de ikke finner en bedre løsning og kanskje utsetter rennet, sier Kilde til NRK.

Men han forstår at juryen hadde problemer.

– Det er en vanskelig situasjon å være i, og de føler nok presset på at de ikke kan avlyse. Da går det utover oss, og det blir et urettferdig renn, sier Kilde.

Saken oppdateres.