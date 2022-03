– Jeg skulle nyte det, og det gjorde jeg, sier Jansrud til NRK.

Jansrud har reist verden rundt og tatt OL-gull, VM-gull og en rekke verdenscupseiere. Men det er ett sted han har et helt spesielt forhold til.

Det er nemlig ikke uten grunn at han kalles «Kongen av Kvitfjell». Ingen har vunnet flere ganger i Kvitfjell enn Kjetil Jansrud – og det var også her han tok sin første verdenscupseier.

Søndag satte han utfor med startnummer 31 etter at lagkamerat Kilde allerede hadde sikret 2.-plassen.

Kvitfjell-publikummet jublet fra start til slutt, og nordmannen kjørte ned til en foreløpig 29.-plass:

Her kjører Kjetil Jansrud sitt siste renn

– Det er vanskelig å ta alt innover seg, sier Jansrud om avskjeden i Kvitfjell.

Nå er karrieren avrundet på samme sted som den på mange måter virkelig skjøt fart. Nøyaktig ti år senere.

Startet i hagen til foreldrene

Det er ikke bare hjemme i Norge, men også bare noen kilometer unna der eventyret startet for 36-åringen. I hagen på Vinstra.

– Det begynte veldig tidlig med å tråkke fiskebein i hagen. Det var min spede begynnelse. Vi bodde jo ikke i nærheten av skianlegg eller sånne ting, forteller Jansrud.

Men iveren etter å komme seg i en ordentlig bakke ble fort stor. Og foreldrene tok han med i barnebakken på Gålå.

– Det var der jeg begynte mine første steg som alpinist, sier Jansrud, og husker det som gode tider.

Derfra startet en ellevill alpinkarriere, som har tatt han rundt i verden og på de største arenaene i alpinverden.

Kjappet seg hjem fra Spania

Men hjemme på Vinstra, som nevnt bare noen kilometer unna Kvitfjell, bor fortsatt foreldrene. Mor Inger Helen Jansrud, og far Jan Jansrud. De kjenner begge på vemod når de tenker på at sønnens karriere nå er slutt.

– Det blir godt og vondt på samme tid. Nå er en æra over, erkjenner mor, litt blank i øynene.

STØTTENDE: Mor og far Jansrud skal heie sønnen frem i hans siste renn. Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

Når de ser tilbake på sønnens karriere, dukker det samme minnet opp først. Den første verdenscupseieren i Kvitfjell.

– Det var stort. Det var følelsesmessig sterkt, forteller far Jan.

De forteller at de under gjennomkjøringene var på ferie i Spania. Men da de så sønnen levere på trening, booket de raskt om flybillettene og kom seg «hjem» til Kvitfjell, og rakk å se sønnens første seier.

RAKK DET: Foreldrene fikk feiret sønnens første verdenscupseier. Foto: Geir Olsen / NTB

Ti år senere er de på plass i Kvitfjell igjen. Far Jan påpekte på forhånd at man ikke bør forvente all verden med tanke på resultat denne helgen, ettersom Jansrud har hatt kort tid siden skaden han pådro seg i slutten av fjoråret.

– Men det er hans avslutning på karrieren. Det er det som er det store denne helgen, sa han.

– Å sette et verdig punktum, la mor Inger Helen til.

– Føler jeg eier den

Det er ikke bare foreldrene blir blanke i øynene når det er snakk om Jansruds karriereslutt. Også lagkameratene.

Aleksander Aamodt Kilde kjente ekstra på følelsene allerede fredag, da han ble spurt om hva Jansrud har betydd for ham.

– Det er trist ... det er ordentlig trist. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg begynner å grine, startet Kilde, før følelsene tok overhånd.

– Han har jo vært med i et eneste renn jeg har kjørt i verdenscupen. Det har vært en ordentlig fin tur de siste ti årene.

Rørt Kilde

Jansrud selv ser tilbake på karrieren full av takknemlighet.

– Å få lov til, ikke bare å kjøre på hjemmebane i en bakke jeg har trent uhorvelig mange timer i, men også å lykkes her. Det er det stedet i verdenscupen jeg har vunnet mest, sier Jansrud.

– Det har liksom vært min bakke da. Den her har jeg eid. Jeg føler jeg eier den litt enda, det er jo ingen andre som har så mange seiere her.

EN SISTE GANG: Jansrud er i Kvitfjell for siste gang som aktiv alpinist. Foto: Geir Olsen / NTB

For av de 23 verdenscupseirene hans, har syv kommet i Kvitfjell.

Det var ikke snakk om noe annet enn å gi alt i sitt siste renn.

Ifølge ham selv er det ikke «helt hans stil» å kjøre det siste rennet med treski og bunad:

– Jeg føler det er riktig å avslutte karrieren sånn som man begynner. Full gass og full innsats når man har startnummer på brystet og flagget i panna. Det ville jeg ikke gjort på noen annen måte.