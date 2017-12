Jansrud reddet av disk: – Ikke sånn man vil komme på pallen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Utgangspunktet var ikke perfekt for Kjetil Jansrud, som ikke var fornøyd etter utfordelen av kombinasjonen. Nordmannen var nødt til å kjøre over evne på slalåmdelen for å klatre opp på pallen.

Franske Alexis Pinturault lå enda dårligere an, med 19. plass fra utforen. I slalåmløypa klinket han derimot til, og dundret ned til ledelse.

Kjetil Jansrud hadde et godt forsprang til franskmannen, men klarte ikke tukte farten hans, og kom ned 45 hundredeler bak.

– Det blir spennende å se hvordan det står seg mot røkla som står igjen på toppen, sa NRKs kommentator Thomas Lerdahl på lufta.

Reddet av disk

Der kom blant annet østerrikske Vincent Kriechmayr, som klarte å snike seg inn mellom Pinturault og Jansurd, og like etter var det Peter Fill som dyttet Kjetil Jansrud ut av pallen med tre hundredeler.

Så kom gladnyheten for nordmannen. Kriechmayr var diskvalifisert for en hekt, og Jansrud hadde tatt sin andre kombinasjonpallplass noensinne.

– Det er jo helst ikke sånn man vil komme på pallen, men det er en del av sporten. Det vil alltid være folk som enten hekter, eller kjører ut, sier Jansrud til NRK.

– Man kan ikke være negativ

Det er lenge siden Kjetil Jansrud har hevdet seg i slalåm, men i fjor slo han til med sin første seier i superkombi. I dag kunne han atter en gang klatre opp på pallen.

– Det er ikke helt det samme som å vinne, men det var fint. Hvis utforen hadde vært bedre hadde det gått enda bedre, så jeg er egentlig veldig fornøyd med å klare pallplass etter noe som så litt vanskelig ut etter utfordelen, sier han.

Jansrud lå nemlig på 7. plass fra utforen, men mistet aldri troen på pallplass.

– Det er alltid muligheter. Man kan ikke gå inn i en slalåmdel og være negativ, og tenke at det ikke er mulig, men det så vanskelig ut. Jeg hadde mye å ta igjen, men man må jo bare kjempe, og da gikk det fint i dag, sier han.

– Det er nok en av de beste slalåmomgangene jeg har kjørt de siste årene. Det går langt mellom omgangene som er veldig gode.

Kjetil Jansrud ble reddet av en østerriksk diskvalifikasjon, og kom på pallen i kombinasjonen i Bormio. Foto: Alessandro Trovati / AP

Antiklimaks for Paris

Dominik Paris hadde en god ledelse fra utforen, men like før mål hektet han i en port, og kjørte ut fra en potensiell førsteplass.

– Han kommer ikke hele veien ned, det blir et antiklimaks for Paris, sa Lerdahl.

Dette var det 15. rennet i alpinsesingen. Norge har klarte pallplass i 13 av dem.