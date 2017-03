Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var Domonik Paris som vant utforen, men lagkamerat Peter Fill, som ble nummer to, fikk langt mer å juble. Fill tok sammenlagtseieren, mens Jansrud til slutt ble nummer 11. Det holdt bare til andreplass i sammendraget.

– Det er sånn det er, dessverre. Jeg hadde veldig lyst på utforkula, så det er surt, sa en resignert Jansrud til NRK mens rennet fortsatt pågikk.

Før siste verdenscuprenn i utfor ledet han med 33 poeng på italienske Peter Fill. Da Jansrud kjørte i mål var hele forspranget borte, og da ventet et par minutter med neglebiting for Kjetil Jansrud. Nordmannen kjørte inn til foreløpig femteplass, mens Fill var nummer to. Dermed var italieneren plutselig to poeng foran Kjetil Jansrud i sammendraget.

Helt fram til startnummer 20, Manuel Osborne-Paradis, var i mål, hadde Jansrud en reell sjanse til å snappe tilbake kula.

Særlig mot slutten tapte han mye til Fill.

– Røk utforcupen i det siste rennet der da? sa en fortvilet NRK-kommentator Andreas Toft etter at Jansrud var i mål.

– Jeg trøblet litt på slutten, og der burde jeg ha kjørt sterkere, sier Jansrud om eget renn.

SE, SÅ GLAD: Peter Fill jubler med utforkula. Foto: Brennan Linsley / AP

– For ustabil

Jansrud startet sesongen med seier i Val d'Isere, men deretter ble han nummer 12 og 36 i Val Gardena og Kitzbühel. Deretter har han vært i toppen hele veien med andre-, femte, tredje og førsteplass før rennet i Aspen onsdag.

– Han har vært for ustabil. Det har vært noen resultater som har vært helt sjanseløse, sier NRKs ekspert Lars Elton Myhre.

– Det må gå an å stille spørsmål ved utstyret. Det er noe å gå på der, sier Myhre.

Utilpass i USA

31-åringen har ikke funnet seg til rette i Aspen, og tapte mye mot slutten i Aspen.

– Han ville veldig mye, og han oversvingte en gang, sier ekspert Marius Arnesen.

Peter Fill kom allerede med startnummer to, og så ikke helt ut til å levere varene. Det var inntil han leverte en pangavslutning og foreløpig andreplass.

Senere var det ingen som klarte å tukte Fill, som med det sikret sammenlagtseieren.