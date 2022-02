Jansrud mistet siste utfortrening: – Veldig kjipt

Dagens utfortrening for Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Adrian Smiseth Sejersted og resten av alpinistene har blitt avlyst. Det grunnet værsituasjonen i Yanging, melder juryen.

– Det var så mye vind at det gikk saktere. Plutselig gikk det fort, så gikk det sakte. Det var veldig rart å kjøre, og det var derfor de avlyste, sier Kilde til NRK.

Det er snakk om sterke vindkast på toppen av bakken.

Kilde var en av tre som fikk kjøre, og kjørte inn til suveren ledertid med 2,85 sekunder foran østerrikeren Mathias Meyer. Den siste som fikk kjøre var italienske Christof Innerhof.

Kjetil Jansrud fikk ikke prøvd seg en siste gang i bakken i Yanging. Det fikk heller ikke Adrian Smiseth Sejersted.

– Jeg har en del å endre på, og hadde behov for denne dagen her, så det er veldig kjipt for min del, men sånn er det, sier Jansrud til NRK.

Utforkonkurransen og kampen om edelt metall starter klokken 4 natt til søndag. Kilde sitter nå med en god følelse etter siste trening.

– Jeg føler at jeg har kontroll, og det er ikke noe spesielt å endre på. Det er bare å stå godt i skia og kjøre så godt jeg kan, sier 29-åringen.

Jansrud er ekstra spent foran morgendagen.



– Jeg har en konflikt i hodet nå. Med så lite skiskjøring og mer eller mindre vært borte en hel sesong, så er det veldig liten sannsynlighet for at man skal få til noe.

– Samtidig vet jeg at alt er mulig. Det er litt den konflikten som er i hodet hele veien. Så blir det en jobb i morgen og sørge for at alt er mulig delen tar overhånd, sier Jansrud.