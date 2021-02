Jansrud kritisk til konkurrentenes feil: – Folk møtte ikke opp på jobb

Kjørte ut, kjørte ut, kjørte ut. Sånn endte det med de tre første løperne som satte utfor i VM-løypa i super-G.

Alle de tre kjørte ut i samme sving. Og svært mange andre slet samme sted.

– Det var folk som ikke møtte opp på jobb av de første startene, konkluderer en syrlig Kjetil Jansrud.

Tror løypesetteren fikk vondt i magen

Det var rett etter et hopp øverst i løypa at den svingte til venstre og så raskt til høyre igjen. Kommentatorene trodde knapt det de så da både Christian Walder, Loïc Meillard og Mauro Caviezel kjørte ut i svingen.

– Tre av verdens beste i det de driver med har mislyktes. Er det grunn til å tenke at arrangøren har gjort en tabbe her, eller står dette på utøverne? spurte kommentator Thomas Lerdahl.

– Det er løypesetteren som nå har litt vondt i magen, sammen med renndirektøren som har det siste ordet. Juryen har gått med på det. Vi har snakket med folk, og det er ingen som spesifikt har nevnt den kanten der. Så jeg tror farten er mye større enn det var forventet, svarte Marius Arnesen.

TV-bildene plukket deretter opp Kjetil Jansrud. Nordmannen hadde start nummer elleve, og fulgte nøye med på rennet på mobilen. I lang tid kikket han ned på skjermen for å forstå hva de tre utfordrerne hadde gjort galt. Kanskje så han det samme som Kjetil Andre Aamodt og Lasse Kjus så i sin analyse:

Lasse Kjus og Kjetil Andre Aamodt analyserer hvordan utøverne burde kjørt Du trenger javascript for å se video.

Isete løype satt ut Jansrud

Jansrud er overrasket over at konkurrentene ikke klarte å gjøre den svingen bedre.

– Jeg vil ikke si at det er en spesielt vanskelig super-G. Vi så på besiktigelsen at det kom til å gå fort inn mot det første hoppet. Det er selvfølgelig lettere for de bak å justere seg, men det er en del av gamet, sier Jansrud.

Dessverre gikk det ikke helt for Jansrud heller. Nordmannen ble noe passiv rundt svingene de tre første utøverne kjørte ut i, og var hele sekundet bak halvveis i løypa. I mål ligger han foreløpig på 12. plass.

– Jeg møtte vel ikke helt opp jeg heller. Det føltes bra ut både på besiktigelse og oppvarming i dag. Så er det en litt trist for meg i en periode hvor jeg sliter med isgrepet, sier Jansrud.

Se Jansruds renn her:

Kjetil Jansrud endte på 12. plass Du trenger javascript for å se video.

Nordmannen forteller at han sliter med å få teknikken til å sitte når det er isete forhold, sånn som i dag. Ifølge Jansrud forandret også forholdene seg fra besiktigelsen til rennstart. Løypa ble rett og slett hardere.

– Det er ikke det at jeg ikke liker det, men jeg bare håndterer det dårlig akkurat nå. Det vipper meg ikke av pinnen når jeg ser forholdene, men jeg følte ganske raskt i dag at de samme utfordringene dukket opp igjen. Alt bare ristet og slo, og det kostet mye tid selvfølgelig, sier Jansrud.

Det var altså Vincent Kriechmayr som gjorde det best i den krevende løypa. Han tok gullet foran Romed Baumann og Alexis Pinturault.

Henrik Røa endte som nummer 17.

– Over på hoppet hvor alle slet, så var det veldig vanskelig. Så var det greit etter det. I skråkjøringen lenger ned var det veldig slagete. Men alt i alt var det veldig morsomt, sier Røa.