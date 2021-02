Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kjetil Jansrud startet sesongen godt, men har vært en skygge av seg selv i de siste rennene. Heller ikke under dagens renn i Garmisch-Partenkirchen viste veteranen lovende VM-takter.

For allerede ut fra start ble det en rotete super-G da han trøblet i stakepartiet på toppen av bakken.

– Jeg staket inn i bakskien tror jeg, forklarer Jansrud til NRK.

– Det var ikke voldsomme greier. Det kostet vel noen hundredeler tror jeg, forteller han videre.

Jansrud klarte aldri å få opp toppfarten og innrømmer at når forholdene i bakken er som de er i Garmisch, så er det forhold han sliter med.

– På villspor

For det har vært veldig varmt i det tyske vintersportsstedet i det siste. Det har gjort at snøen er urolig og slagete, noe Jansrud sliter med å knekke koden på.

– Jeg er litt på villspor på hvordan jeg skal sitte lavt og stabilt. Det var en fryktelig krevende super-G. De har vannet og gått over med salt og jeg blir trykt bak hele vegen. Når det blir urolig og slagete så har man liksom ikke muligheten til å kjøre gjennom slagene og kjøre dynamisk og rent på ski. Da går tiden fryktelig fort, sier Jansrud som håper på bedre forhold i Cortina.

SLITER: Jansrud sliter med å finne formen. Foto: Gabriele Facciotti / AP

Det er ikke bare teknikken det står på. For etter flere renn med forhold som i Garmisch så har selvtilliten fått seg en støyt på urolig snø.

– Også handler det litt om selvtillit og mestring. Jeg mestra det svært dårlig i Kitzbühel også, sier Jansrud.

Skuffet og sint

Jansrud fortalte til NRK etter gårsdagens utfor at han fortsatt ser på seg selv som en medaljekandidat til tre øvelser i VM og at mesterskap lever sine egne liv.

I dag legger han ikke skjul på at generalprøven gjerne skulle godt bedre, men har likevel tro på at han kan gjøre det bedre i mesterskapet i Cortina d'Ampezzo med start på mandag.

– Gleder du deg til VM?

UTFOR: Gårsdagens utfor gikk heller ikke bra for Jansrud. Det haster med å finne formen. Foto: Gabriele Facciotti / AP

– Ikke her jeg står nå. Nå er jeg skuffet og sint, og alle de tingene der, sier Jansrud som synes det er helt greit at VM starter nå, tross skuffende generalprøver både i går og i dag.

– For min del er det helt greit at det bare drar i gang nå, så slipper man å bruke så mye til å analysere og tenkte. Det som har vært er egentlig ganske uinteressant, sier veteranen som tror det blir andre boller i VM.

Adrian Smiseth Sejersted står med to pallplasser i super-G denne sesongen, men stilte ikke til start i Garmisch. Etter trening i morgentimene kastet han inn håndkle grunnet et trøblete kne. Det meldes at det ikke er alvorlig, men at han velger å spare det til VM.

Henrik Røa var hele 3.10 bak Vincent Kriechmayr som vant rennet.

VM i Cortina i Italia starter på mandag. Allerede på tirsdag er det super-G for herrer hvor Jansrud er medaljekandidat.