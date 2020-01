Jansrud gjorde nøyaktig samme tabbe for andre dag på rad: – Jeg fatter det ikke

Jansrud endte på 11. plass i rennet som ble vunnet av hjemmehåpet Beat Feuz, men kunne endt høyere på resultatlisten om han ikke hadde mistet staven for andre dag på rad.

– Jeg går gjennom snøen, eller på en eller annen måte, selv om det er en mikroskopisk sjanse for det, så treffer jeg akkurat det samme hullet som jeg traff i går, sier Kjetil Jansrud til NRK etter utforrennet i Wengen.

– Jeg fatter det ikke. Det er forferdelig irriterende, sier han.

Alpinisten fra Vinstra anslår at feilen kostet ham noen tideler, og at den derfor ikke var avgjørende med tanke på en pallplass på en dag hvor han var syv tideler bak Thomas Dressen, som ble nummer tre.

– Det kunne sett penere ut hadde jeg ikke mistet staven i starten og rotet det til, men fremdeles er det små partier nedover hvor jeg ikke kjører godt nok til å vinne uansett. Det er det som er skuffende, sier Jansrud.

Preget Kilde

Aleksander Aamodt Kilde ble beste nordmann i Wengen. Han endte på 6. plass, 48 hundredeler bak Feuz.

PREGET: – Totalpakken fra i går kjennes litt i dag, sier Kilde om lagkamerat Adrian Smiseth Sejersteds fall i går. Foto: Margret Helland / NRK

27-åringen innrømmer at fallet til Adrian Smiseth Sejersted under gårsdagens kombinasjonsutfor satte en støkk i ham før dagens renn.

– Jeg blir definitivt litt preget av det, for det at han blir fløyet bort i helikopter, uten at man vet hva som har skjedd og når man ikke får kontakt med ham selv … det blir litt mye på én gang, sier Kilde til NRK.

Kilde kjørte svært raskt på toppen, men tapte så til Feuz.

– Jeg skjønner på publikum når jeg kommer i mål at det har vært en bra runde, men at jeg taper mot slutten, og det merker jeg jo selv også. Det er litt kjipt, for jeg er rett bak «mølja» igjen, men jeg ligger der oppe, og det er veldig jevnt, så jeg får bare klemme til i de neste rennene.

Reiser til Kitzbühel

Neste stopp for de norske fartskjørerne er Kitzbühel og den beryktede utforløypen «Die Streif».

– Det rennet klarer du ikke å forberede deg til annet enn ved å forsøke å beholde fatningen og gå gjennom løypen litt i hodet, sier Jansrud om det som venter der.

– Hvordan løypen ser ut i år ser vi først på første trening på onsdag. Fram til da skal jeg nyte en nervefri hverdag, ler Jansrud.