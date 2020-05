Jansrud forbauset over VM-forslag: – Gir null mening

De norske alpinistene er på Folgefonna denne uken, og er godt i gang med forberedelsene til VM-sesongen. Men om det faktisk blir et verdensmesterskap i italienske Cortina i februar er uvisst.

Tidligere denne uken ba den italienske olympiske komité om at mesterskapet blir utsatt til mars 2022 på grunn av den usikre koronasituasjonen. Får arrangøren gjennomslag hos Det internasjonale Skiforbundet (FIS) 1. juli, blir det dermed et alpint-VM like etter vinter-OL i Beijing.

– Det tenker jeg at ikke kommer til å skje. Nå skal jeg være litt kategorisk. Jeg ser aldri for meg at de skal kjøre OL og så direkte inn i et VM. Det gir null mening, sier regjerende verdensmester i utfor, Kjetil Jansrud.

Hans lagkamerat og verdenscupvinneren fra sist sesong, Aleksander Aamodt Kilde, har derimot tro på et VM rett etter OL.

– Det ser litt ut som det nå, uten at jeg skal si noe helt sikkert. Kjedelig nok som det er, men det er lite vi får gjort noe med.

Mistenker at arrangøren vil legge press på FIS

Kilde mener det økonomisk sett kan diskuteres hvor lurt det er om mesterskapet utsettes til mars 2022, men tror ikke den sportslige delen vil være problematisk.

– Selvfølgelig, hvis jeg skal kjøre alle disiplinene jeg kjører (utfor, super-G, storslalåm og superkombinasjonen journ.anm.) kan det bli et tøft program, men jeg er klar for det jeg. Det er likt for alle og den som forbereder seg best vinner.

HARDKJØR: Aleksander Aamodt Kilde kan måtte kjøre mange viktige løp på kort tid om VM-arrangøren i Cortina før det som de ønsker. Foto: Christopher Jue / Christopher Jue

Også Jansrud tror det sportslig sett vil gå fint, men han er bekymret for at interessen for et VM vil dale hvis det legges rett etter et OL.

Derfor tror han ikke forslaget er populært hos hverken TV-seerne eller sponsorene, og har en mistanke om at forslaget kommer «som et forsøk på å sette litt press på FIS».

– Det koster enormt mye ressurser å sette i gang med planlegging og å begynne å bygge og gjøre alt klart til VM. Jeg skjønner jo det. FIS har jo veldig mye penger, selv om de også sikkert merker denne situasjonen, må de også bidra i dugnaden, sier Jansrud.

– Hadde vært en fin avslutning

Om OL-sesongen 2022 blir Jansruds siste er ennå usikkert, men om VM legges like etterpå kan det i så fall bli en begivenhetsrik avslutning på karrieren.

– Det hadde vært en veldig fin avslutning det også, men som oppvokst i Gudbrandsdalen så kommer nok ikke mitt siste renn til å bli et mesterskap. Det blir nok Kvitfjell, så får vi se hvilket år det blir.