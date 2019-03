Jansrud avsluttet på pallen

Verdenscupfinalen i utfor i Andorra ble en opptur for Kjetil Jansrud, som har slitt i utfor i verdenscupen denne sesongen. Dominik Paris fra Italia vant rennet foran Jansrud, mens Otmar Striedinger fra Østerrike endte på tredjeplass. Beat Feuz fra Sveits sikret seieren i utforcupen for andre året på rad etter at han endte på sjetteplass.

Aleksander Aamodt Kilde kom på 8.-plass i onsdagens utfor, mens Adrian Smiseth Sejersted endte på 19.-plass.

– Det har vært surt, men nå er det gøy, sier Kjetil Jansrud om årets sesong.

– Man kan telle utforsesongen min på én finger, og det er denne annenplassen. Nå går det unna, men jeg kan alltid bli bedre, sier Jansrud til NRK.