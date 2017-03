Det er gått tre år siden Ahonen gjorde sitt andre comeback.

Målet var naturligvis VM i Lahti, hvor Ahonen er født og oppvokst.

Mesterskapet har imidertid gått som fryktet: 25.-plass i normal bakke, 11.-plass i mixed lagkonkurranse og sist 23.-plass i stor bakke.

SKEPTISKE: NRKs eksperter Anders Jacobsen og Johan Remen Evensen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det siste comebacket skulle strekke seg til OL-sesongen hvis «kroppen holder», og nå har 39-åringen bestemt seg for å forlenge karrieren.

– Håper det er på bedringens vei

– Jeg skal fortsette med skihopping, men det er jo for tidlig å si om jeg blir en del av (OL-)laget. Det blir jo ikke klart før om 11 måneder, så la oss se, sier Ahonen til NRK.

Vi må tilbake til 2008 for å finne 39-åringens siste verdenscupseier.

Mannen med fem hoppukeseire, fem VM-gull, 36 verdenscupseire og 108 pallplasseringer (rekord) mangler OL-gullet for å gjøre merittlisten komplett.

Det er imidlertid lite, om noe, som tyder på at Ahonen og Finland klarer å trylle frem et godt nok løft.

23.-plassen i stor bakke var best blant de finske hopperne, og Ahonen har ingen god forklaring på hvorfor den tidligere hoppstormakten sliter.

– Det er vanskelig å si. Men det er ikke en så stor overraskelse at en 40-åring ikke er på et så bra nivå. Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg vet ikke. Vi har hatt noen tøffe år, og jeg håper det er på bedringens vei, sier Ahonen.

– Helt drøyt

Det er ikke bare gått lenge siden forrige seier for Ahonen. Det er lenge siden finnen har vært med å prege et hopprenn, og hans siste pallplass kom under hans første comeback i 2010.

NRK-ekspert Johan Remen Evensen synes det er oppsiktsvekkende at han fortsetter.

– Det er helt drøyt når han er så langt bak. Hvis finsk hoppsport hadde vært på topp, tror jeg ikke han hadde prøvd igjen, sier Evensen.

Han får støtte av ekspertkollega Anders Jacobsen.

– Når du har legendestatus når du gir deg for første gang, og ikke får det til i ditt andre comeback, er det helt spesielt å fortsette, sier eksperten.

– Det er jo stort hvis han prøver det. Han er ikke den yngste i feltet. Det krever høy motivasjon og vilje for å ta seg til OL, og hvis han klarer det, er det en stor prestasjon, sier Norges landslagstrener Alexander Stöckl.

Jacobsen påpeker at kun én annen har tatt en verdenscupseier etter fylte 40 år: Evighetsmaskinen Noriaki Kasai (44).

Nå skal også Ahonen prøve.

– Jeg er en «grand old man», sier Ahonen – og smiler.