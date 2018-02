Jan Schmids utrolige opptur: – Han kunne vært ferdig

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sportssjef Ivar Stuan er meget imponert over det Schmid leverer om dagen. Lørdag tok Schmid sesongens sjette pallplass da han ble nummer to i Hakuba. Det står i sterk kontrast til fjoråret, der to femteplasser var beste resultat.

Da tok nordmannen et oppgjør med seg selv.

– Det ligger en stor selverkjennelse bak oppturen. Hvis ikke han hadde gjort noe etter fjoråret kunne han vært ferdig, sier Stuan til NRK.

Sesongen i fjor ble ødelagt av sykdom, og han klarte aldri å konkurrere mot de beste. Denne sesongen har han kun ramlet utenfor topp ti ved én anledning.

– Jan bestemte seg, la et løp og har gjennomført det løpet. Han fikk en kjempestart på sesongen, og nå er han frisk og rask. Han har lidd litt under at det gås jaktstart, og at han ikke er helt rå i avslutningene. Det har gitt mange femte- og sjetteplasser i stedet for plass på pallen, sier Stuan.

Også på det taktiske har han blitt bedre. I Chaux-Neuve for to uker siden var alle taktiske bommerter glemt da han rundlurte Watabe mot slutten og tok seieren etter en taktisk genistrek.

SPORTSSJEF: Ivar Stuan. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dårligste på lenge

Denne helgen droppet Schmid OL-oppkjøring med resten av laget for fortsatt å ha muligheten i verdenscupsammendraget. Etter «bare» å ha blitt nummer syv i Seefeld søndag, jaktet Schmid opptur i Hakuba, men det startet fryktelig dårlig.

I den litt spesielle hoppbakken landet verdenscuptoeren på 125,5 meter. Det holdt til en fjerdeplass, over minuttet bak suverene Akito Watabe før langrennet.

I sporet gikk han forbi Kristjan Ilves og Manuel Faißt, og han tok andreplassen.

– Det er det dårligste hoppet jeg har levert på veldig lenge. Da er jeg veldig fornøyd med å bli nummer to. En pallplass er alltid artig, sier Schmid etter rennet i Hakuba.

– Jan bør være nærmere enn som så. Men det røyk i bakken, sier Ivar Stuan.

– Målet med turen er fortsatt å henge med. Akito har vært i kjempeform, men med denne andreplassen er jeg fornøyd med, sier Schmid.

I JAPAN: Jan Schmid mens han intervjues etter lørdagens renn i Hakuba. Foto: NRK

Seks norske i toppen

Norges lag leverte en glimrende konkurranse i Hakuba. Espen Bjørnstad leverte karrierebeste med en femteplass. Mikko Kokslien var tilbake blant topp ti for første gang på et år.

Totalt var det seks norske blant de 14 beste.

– Jeg er veldig fornøyd med laginnsatsen. Det er bra at vi stillet et så bra lag, selv om verdenscupen i Hakuba er litt b-preget, sier Stuan til NRK.