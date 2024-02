– De baksnakket ham.

Det sa vitnet Volker Schmid i retten om flere skiskyttertopper i Det internasjonale skiskytterforbundet.

Da hadde han fått spørsmål fra Bessebergs forsvarere om det var personer som ønsket skiskytterpresidenten utmot slutten av Bessebergs presidentperiode.

– Det stemmer. Det var egentlig tre medlemmer som i flere år hadde forsøkt å komme inn der. Det var James Carrabre fra Canada, Max Cobb fra USA og Olle Dahlin fra Sverige, sa Schmid, før han fortsatte.

– Anders tok det tilsynelatende ikke veldig alvorlig, sa Schmid.

I april 2018 slo politiet til mot Besseberg og etterforskningen av ham ble kjent. Da trakk han seg som skiskytterpresident.

Sentral rolle

«Mentor», «sparringpartner» og «jaktkamerat». Det er slik Besseberg selv har omtalt Volker Schmid, mannen han har hatt tette bånd til i flere tiår. Blant annet har avlyttede telefonsamtaler mellom dem vist hvordan Besseberg fortalte Schmid om interne forhold i skiskytterforbundet.

Tirsdag vitnet den tidligere sponsortoppen, som også er sentral i tiltalen mot den korrupsjonstiltalte skiskytterpresidenten. Han er sentral på grunn av en rekke påspanderte jaktturer til Besseberg.

Den tidligere skiskytterpresidenten er i rettssaken tiltalt for grov korrupsjon, men erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

En rekke påspanderte jaktturer med Volker Schmid er sentral i tiltalen.

Spørsmålet om Schmid bare er en personlig venn eller forretningsforbindelse er blitt problematisert i retten.

Anders Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon. Her fra 2017. Foto: NTB

For samtidig som han inviterte til jaktturer var Volker Schmid også eier av selskapet APF Marketing, Dette var et selskap som forhandlet markedsavtaler for og med Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Senere hadde han også en rådgivende rolle i Infront, selskapet, som kjøpte opp APF. Både Schmid og Infront, som har betalt for jaktturer og en leasingbil, står sentralt i tiltalen mot Besseberg.

I retten brukte han anledningen til å fyre løs mot flere skiskyttertopper, som ente har vitnet eller skal vitne i rettssaken mot Anders Besseberg.

– Hva gjorde de for å presse ut Anders Besseberg, spurte Bessebergs forsvarer Mikkel Toft Gimse.

– Jeg kan bare komme med antagelser, på grunn av svertingen jeg har kjennskap til, sa Schmid.

Max Cobb er i dag generalsekretær i IBU. Han satt i styret da politiet aksjonerte mot Besseberg. Foto: NTB

– På hvilken måte. Hva gjorde de mot Besseberg?

– Baksnakket ham. I den retningen at han helst går på jakt og ikke tar russisk doping alvorlig, sa Schmid.

NRK har vært i kontakt med Cobb. Det internasjonale skiskytterforbundet svarer dette i en melding til NRK.

– Prinsipielt vil ikke IBU-representantene kommentere uttalteleser eller anklager fra deltakere i rettssaken så lenge den pågår, skriver kommunikasjonssjef Christian Winkler til NRK.

Amerikaneren Cobb sa blant annet i retten i forrige uke at han reagerte på Bessebergs håndtering av den omfattende russiske dopingskandalen etter OL i Sotsji i 2014. Han fortalte også om historier om Bessebergs jaktturer og rykter om prostituerte.

Retten har også spilt av en avlyttet samtale som viste hvordan Besseberg mente Cobb og Dahlin var «fullstendig fortapt».

Nektet å forklare seg

Før Schmid kom med påstander om at fra flere skiskyttertopper ville fjerne Besseberg, hadde rettsdagen imidlertid utviklet seg til en langvarig tautrekking.

Den foregikk mellom Økokrim og Schmids forsvarer Florian Zechberger over videolink fra Liechtenstein.

– Jeg har nevnt at Volker Schmid ikke vil forklare seg om jaktturer, brøt Schmids forsvarer Florian Zechberger inn da forholdet mellom Schmid og Besseberg skulle belyses.

Økokrim har tidligere dokumentert flere sider ved Bessebergs jaktturer med Schmid.

At Besseberg selv ikke betalte for jakt, opphold og vilt på turene.

At Volker Schmid betalte for turer gjennom sitt selskap.

At Infront godkjente å dekke utgiftene til Schmids jaktturer med Besseberg.

Selv har Besseberg sagt at han så på dette som private invitasjoner, at han ikke hadde kjennskap til avtalen mellom Schmid og Infront eller hvordan betalingen foregikk.

Besseberg har fortalt at han ikke sjekket prisene på vilt og opphold selv, før han reiste på turene. Blant annet gjaldt det en jakttur til et slott i Tsjekkia, der et døgn endte på prislapp rundt 100.000 kroner.

Bessebergs jaktkamerat, Volker Schmid. Her sammen med sin kone Regina Schnagel. Bildet fra en annen anledning enn jaktturen. Schmid er innkalt som vitne i rettssaken mot Besseberg Foto: Getty Images

Men da forholdet mellom Schmid og Besseberg skulle belyses i retten tirsdag ble det stopp.

Grunnen er at Volker Schmid selv er mistenkt i en etterforskning i Østerrike.

Aktor Djupeland fortalte i retten at den saken dreier seg om at markedsgiganten Infront, der Schmid hadde en rådgivende rolle, skal ha fått fordelaktige priser for sitt markedssamarbeid med Det internasjonale skiskytterforbundet.

Betent avhør

Da Djupesland hentet frem Schmids politiavhør fra høsten 2022 protesterte forsvareren fra Liechtenstein.

– Fordi Schmid har fått forsikringer om at undersøkelse eller etterforskningen til Økokrim ikke vil bli brukt mot ham i Østerrike. I april 2023 ble det åpnet en sak mot Schmid i Østerrike. Dette avhøret og avhørsprotokollen har kommet til under andre omstendigheter, sa Zechberger.

Forsvarerens uttrykte frykt for at noe Schmid ville kommentere i retten kunne utløse tiltale i Østerrike.

– Og generelt så kommer ikke Schmid til å svare for spørsmål angående rettigheter som ble solgt fra IBU til Infront eller APF, og heller ikke det som gjelder jakt eller som er blitt formidlet via Infront, fortsetter advokaten.

Bessebergs forsvarer Christian B. Hjort og aktor Marianne Djupesland i Økokrim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I retten er det tette forholdet mellom Schmid, markedsselskapet Infront og Anders Besseberg stadig blitt satt under lupen, blant annet gjennom påspanderte jaktturer, avlyttede telefonsamtaler og beslaglagte e-poster.

– Men vil han svare på spørsmål om hvilken relasjon han har hatt til Besseberg i perioden 2005 og fremover?

– Dersom de ikke henger sammen med nettopp presenterte tema. Ja. Men jeg forbeholder meg retten til å gå mellom, sier advokaten.

Ønsker opplesing

Bessebergs forsvarer, Christian B. Hjort, uttrykte at han hadde forståelse for Volker Schmids situasjon, ettersom han fikk mistenkt-status etter at avhøret ble gjennomført.

Han mente derimot at det ville være av interesse at retten blir kjent med opplysninger i avhøret, som skapte tautrekking i retten.

– Så vår bekymring er at det legges til grunn faktum som kunne vært oppklart gjennom å lese opp dette, sier Hjort og mente det var opp til retten om dette skulle leses opp.

Volker Schmid motsatte seg dette.

Foreløpig er det usikkert om deler av avhøret med Schmid vil bli lest opp i retten på et senere tidspunkt. Det er gitt tilltatelse til dette i Buskerud Tingrett.