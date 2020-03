Kan bli kjent rival for Carlsen

Magnus Carlsens tidligere sekundant Maxime Vachier-Lagrave kan bli hans rival i årets VM-duell. Franskmannen er i delt ledelse halvveis i kandidatturneringen.



Onsdag vant Vachier-Lagrave over Jan Nepomnjasjtsjij i et parti mellom de to beste i sammendraget, og det betyr at de begge har 4,5 poeng når de åtte deltakerne har møtt hverandre en gang hver. De er ett poeng foran sine nærmeste rivaler.



Vinneren av kandidatturneringen møter Magnus Carlsen i VM-duell i desember.(NTB)