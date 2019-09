Jakob spår VM-ulempe for «uslåelige» Cheruiyot: – Der får han ikke ha med hare-kompisene sine

Kenyanske Timothy Cheruiyot har vært verdens beste på 1500 meter de to siste årene. Etter suveren seier i Diamond League-finalen drar han til VM i Doha som storfavoritt.

Men selv om 23-åringen virker nærmest uslåelig, tror Jakob Ingebrigtsen at han og broren Filip har bedre sjanser til å hamle opp med kenyaneren i et VM enn ellers.

– Det som er negativt for Cheruiyot, er at han ikke får ha med kompisene sine, som er harer for ham, i VM. Det er jo en ting han drar stor nytte av i Diamond League, sier Jakob Ingebrigtsen.

I Diamond League-stevner leier arrangørene inn harer, for å sørge for høy fart i feltet. På 1500-meter er det to harer – som ikke skal fullføre løpet, men sørge for gitte passeringstider på 400, 800 og 1000 meter. Dette fordi arrangørene ønsker raske løp og rekorder.

Det er den beste i feltet – det vil i praksis si Cheruiyot, når han deltar – som bestemmer hvilke passeringstider harene skal ha på de nevnte passeringspunktene.

I mesterskap er det ingen harer. Der stiller bare løperne som er kvalifisert for å delta.

– Man må løse løpene litt annerledes, så det er ofte vår fordel kontra afrikanere. De er gode på å springe veldig fort, men kanskje ikke så gode på å springe med hodet og springe taktisk, så kanskje vi kan hente litt der, legger Filip til.

SUVEREN: Cheruiyot var i en klasse for seg i Diamond League-finalen i Brussel. Her blir han gratulert av Jakob Ingebrigtsen som ble nummer to. Foto: Francisco Seco / AP

Tror Cheruiyot vil bruke lagkameratene som harer

Men selv om det ikke er harer i VM, tror pappa og trener Gjert Ingebrigtsen at Cheruiyot likevel vil få god hjelp i Doha.

– Han er helt avhengig av sine venner fra Kenya, og det er klart at vi skal være våkne og klare når det skjer.

Gjert forteller at han tror Cheruiyots kenyanske lagkamerater kommer til å operere som harer for ham, i stedet for å fokusere på egne resultater.

– Han får nok harer der og, tror jeg, et par stykker. Vi får bare følge med.

UTFORDRING: Gjert Ingebrigtsen tror kenyanerne kan gå for en kynisk taktikk i VM. Foto: Carina Johansen

Det tror ikke Jakob. 18-åringen tror Cheruiyot må belage seg på å gjøre mye av jobben selv, da kenyanerne har vist at de har «et rivaleri innad i det kenyanske laget også».

– At folk hjelper hverandre i en VM-finale, det tror jeg ikke før det motsatte er bevist, konkluderer Jakob.

Selvsikker

Cheruiyot har en personlig rekord på 3.28,41 på 1500 meter, noe som er ett sekund og seks tideler raskere enn den norske rekorden som Filip Ingebrigtsen innehar. I august imponerte kenyaneren stort da han klinket til med 1.43,11 på 800 meter i Nairobi.

Foruten om 1500 meteren i Doha i mai, der han ble nummer to, har Cheruiyot vunnet alle Diamond League-stevnene han har stilt opp i i 2018 og 2019.

Fredag vant han Diamond League-finalen med god margin foran Jakob og Filip Ingebrigtsen.

– Jeg er selvsikker og forventet å vinne i dag, sa Cheruiyot etter seieren.