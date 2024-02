Northug overrasket med Tour de Ski-trofé: – Den skal jeg ligge med i natt

Petter Northug (38) klarte ikke å blande seg inn i tetkampen i norgescuprennet over 10 kilometer på Nes.

Etter målgang fikk han trofeet for sammenlagtseieren i Tour de Ski i 2015. Northug ble i utgangspunktet nummer to bak Martin Johnsrud Sundby, men Sundby ble i etterkant diskvalifisert for brudd på dopingreglene.

Seieren er Northugs eneste sammenlagtseier i Tour de Ski.

Trofeet har siden 2017 vært hos Norges Skiforbund, etter at Northug ikke hentet trofeet hjemme hos Sundby, har Nettavisen tidligere skrevet.

– Den skal jeg ligge med i natt. Den havner under dyna mi og vi skal mimre tilbake til 2015-sesongen. Dette blir en fin lørdag, sa Northug da han fikk trofeet.

– Det er første jeg gang jeg tar i det, etter Tour de Ski. Nå skal den hjem og få en hedersplass, sier Northug til NRK få minutter senere.

Iver Tildheim Andersen vant lørdagens renn, 7,6 sekunder foran Gjøran Tefre.

Northug ble nummer 35, 1.14,2 bak Andersen.

– Etter 500 meter kjente jeg at jeg mangler fart og at jeg mangler treningen på å gå fort på en 10-kilometer. Derfra og inn var det en kamp, men det var derfor jeg kom hit, for å ha det vondt og for å få en ordentlig hard økt, sier Northug.