Rallystjernen Ogier innlagt på sykehus etter kollisjon med privatbil på trening

VM-gullgrossisten Sebastian Ogier og kartleser Vincent Landais er innlagt på sykehus etter å ha krasjet med en personbil på trening foran Rally Polen.

Ogier Landais forberedte seg til denne ukens VM-runde i Polen da ulykken skjedde tirsdag.

En talsmann for polsk politi opplyser til nyhetsbyrået AP at to biler var involvert i krasjen i landsbyen Wlosty nordøst i landet. Fire personer ble i etterkant sendt til sykehus.

Området der krasjen skjedde ligger ikke langt fra den russiske eksklaven Kaliningrad.

TV-opptak viser et ambulansehelikopter på et jorde og at politi og brannmenn er på stedet.

Ogiers lag, Toyota Gazoo Racing, sier i en uttalelse at franskmannen og hans kartleser var «involvert i en trafikkulykke under rekognosering foran Rally Polen og har blitt tatt til sykehus for medisinske undersøkelser».

40 år gamle Ogier er en av de mest fremgangsrike førerne i rallyhistorien. Han vant seks strake VM-titler fra 2013 til 2018. Den siste av hans totalt åtte kom i 2021.

Denne sesongen deltar han i utvalgte runder. Han vant Rally Kroatia i april og Rally Portugal i mai.

Polen er denne uken vertskap for sitt første WRC-arrangement på sju år. Ogier har vunnet der to ganger tidligere.

