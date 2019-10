Jakob krever seier i storebrorens duell mot Tønseth: – Hvis ikke får han ikke komme hjem

– Når en av verdens beste løpere på 1500 og 5000 meter stiller til start, da blir det noe ekstra over arrangementet, sier Didrik Tønseth, som i tillegg til å være en av verdens beste langrennsløpere faktisk også er regjerende norgesmester i terrengløping.

Terreng-NM kan du se her på NRK.no eller på NRK1 fra kl. 13.40 søndag. Flere kjente idrettsprofiler løper, blant annet Therese Johaug.

I fjor bestemte nemlig Tønseth seg for å stille til start i terreng-NM, og endte med å løpe inn til en solid seier. Han imponerte såpass at forbundet ønsket å sende ham til terreng-EM, men det krasjet med et verdenscuprenn i langrenn.

– Henrik kan få bli med til Trøndelag

Men i år har altså Henrik Ingebrigtsen - etter mye om og men - til slutt bekreftet at han stiller til start i søndagens terreng-NM, et løp som arrangeres i Frognerparken og er én mil langt.

Jakob Ingebrigtsen legger ikke skjul på at han forventer at storebroren forsvarer løpefamiliens og friidrettens ære og slår langrennsløperen i år.

– Hvis ikke får han ikke komme hjem igjen, sier Jakob Ingebrigtsen med et glis.

De to yngste Ingebrigtsen-brødrene Jakob og Filip har bestemt seg for å droppe terreng-NM.

Jakob Ingebrigtsen stiller et klart krav til broren før terreng-NM. Foto: Lise Åserud

Didrik Tønseth humrer når han får høre om Jakobs lille stikk.

– Henrik kan få være med til Trøndelag, i så fall. Han er velkommen hit, sier han.

Tønseth var favoritt til å ta NM-gullet frem til Ingebrigtsen meldte seg på. Mange er nok spente på søndagens duell og styrkeforholdet mellom de to, men Tønseth sier det er best å være realistisk når han nå skal møte en av verdens beste løpere.

Spesielt siden det i år er en ganske så flat løype, og Tønseth har sin store styrke i motbakker.

– Jeg går for medalje, men synes det er litt lite bakker. Høydeprofilen er litt snill. Det er en løype som favoriserer friidrettsløperne, og så får vi bare se hva vi langrennsløperne og orienteringsløperne klarer mot friidrettsløperne, sier han.

Ingebrigtsen: – Ikke i veldig god form

Henrik Ingebrigtsen selv ser ut til å prøve å dysse forventningene litt ned.

– Jeg kan bare snakke for min del, og jeg er ikke i veldig god form. Men jeg bør kunne plassere meg greit i et NM, sier han.

Ingebrigtsen var i Wien på lørdag for å være fartsholder da Eliud Kipchoge som den første i historien løp et maraton på under to timer. Derfor var det usikkert om han ville rekke tilbake i tide til NM-løpet, men arrangøren valgte til slutt å utsette starten for å kunne få ham med.

Tønseth har lenge hatt et ønske om å løpe mot en av Ingebrigtsen-brødrene, og er glad for at det endelig skjer.

Tønseth er en av verdens beste langrennsløpere, og har vist seg å være god også uten ski på beina. Foto: Terje Pedersen / NTB sc

– Det blir et mye artigere løp. Om det blir artigere for oss å løpe mot ham, det får vi nå se, for det blir i alle fall hardere. Det blir nok artig for folk å se på, med løpere fra både ski, orientering og friidrett. Det blir alvor i morgen, fastslår Tønseth.

Johaug gullfavoritt

Han har de siste årene brukt løping og enkelte løpekonkurranser som en del av langrennstreningen, mest av alt for gøy. Men akkurat nå er Tønseth og resten av langrennslandslaget midt i en viktig del av oppkjøringen til skisesongen, og han har derfor ikke lagt inn noen spesifikke forberedelser til løpet.

– Vi er inne i en bra treningsperiode, og å skulle slippe ned på treningen for et løp ville ikke vært gunstig for langrennssesongen. Men jeg skal være i såpass robust form at man kan springe bra på grunnformen. Det funka bra i fjor, sier Tønseth.

Også Therese Johaug og Astrid Uhrenholdt Jacobsen er påmeldt NM i terrengløp.

Johaug har i likhet med Tønseth imponert stort i løping, og er en klar gullkandidat i kvinneklassen sammen med fjorårets vinner, Sigrid Jervell Våg.

Norges beste kvinnelige løper, Karoline Bjerkeli Grøvdal, har ferie etter friidretts-VM og stiller ikke til start.

Også orientering er som nevnt representert under norgesmesterskapet søndag, først og fremst ved juniorverdensmester Kasper Fosser.