Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson viser NRK rundt i huset dei snart skal flytte inn i. Stjerneløparen er heimekjær og draumehuset blir bygd på Lura i Sandnes, ikkje langt frå barndomsheimen.

I eit hektisk løparliv, med nærast tallause reisedøgn, er det her Ingebrigtsen finn ro og tryggleik. Og ikkje minst den viktigaste personen i livet; sambuaren – snart kona – Elisabeth.

– Ho er veldig viktig, slår han kontant fast.

Asserson har alltid vore der. Ikkje berre er ho den store kjærleiken i livet, men også ei uvurderleg brikke for å få optimalisert karrieren til sambuaren.

HUSDRAUMEN: Jakob og Elisabeth framfor det nye huset deira, som er under oppbygging. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Han må vere egoistisk

22-åringen lagar middag når Ingebrigtsen treng påfyll av energi, tek ansvar for hundane Maximus og Jupiter når dei vaknar på natta, syklar framfor sambuaren når han treng ein hare på trening, og ho er med som supporter og støttespelar under viktige løp.

Til tider kan det vere krevjande, men Asserson trivst veldig godt i rolla.

PAR: Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson har vore saman sidan ungdomsåra. Foto: NTB

– Det å få sjå nokon oppnå alle draumane sine og jobbe mot dei, er ein ganske spesiell ting å få vere ein del av. Når vi har vore saman så lenge vi har vore og opplevd så mykje saman, blir det begge sine draumar, fortel ho.

– Kva er det verste med å vere saman med Jakob?

– At han er så mykje vekke. Og at han alltid må setje seg sjølv først, han må vere litt egoistisk. Det er forståeleg. Han er veldig flink til å setje pris på meg, og han set meg høgt, men det er ikkje alltid det er det høgaste. I starten tok det litt tid å innsjå det, men så gjekk det fint.

Barneplanar

I september giftar dei seg og ikkje lenge etter står forhåpentleg den nye heimen klar. Paret er allereie onkel og tante til ein liten flokk, og etter kvart er det også planar om eigne barn.

– Når du er med dei, kjennest det meiningslaust ut å ikkje ha barn. Du ser kor mykje glede dei gjev. Det blir ikkje barn med det første, men vi vil ikkje vente til han er ferdig med å springe heller. Men eg har sagt at det nok ikkje blir meir enn eitt barn før han er ferdig med å løparkarriera, fortel Asserson.

BESTEVENN: Førebels er det berre hundane Jakob og Elisabeth må passe på. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Det er ho som har fått det meste av ansvaret for å planleggje bryllaupet. Asserson ønskjer å skape ein minnerik dag for familie og venner, medan Ingebrigtsen er klar på kva som er hans viktigaste bidrag.

– Eg ser fram til å vere gift, og ikkje minst å få ei god feiring. Eg er enormt god til å danse, gliser han.

– Er det sant?

– Veldig.

Asserson må korrigere litt.

– At han er god til å danse, vil eg ikkje påstå. Men han er veldig god til å vere på dansegolvet, det kan eg seie. Han seier ikkje nei til ein god fest, det blir veldig kjekt.

Det er ein type trening Jakob Ingebrigtsen ikkje tek like seriøst; nemleg å trene hundane sine. Du trenger javascript for å se video. Det er ein type trening Jakob Ingebrigtsen ikkje tek like seriøst; nemleg å trene hundane sine.

Blir kvalm under løp

Asserson kom inn i Ingebrigtsens liv da dei begge var 16 år gamle. Han satsa mot toppen av friidrettshimmelen, og vart allereie da spådd ein stor karriere.

Men det var ikkje alt som stemde utanfor friidrettsbanen.

– På det tidspunktet kjende eg at det var noko i livet som mangla. Eg sleit litt med å vere borte heile sommaren, det var vanskeleg å skape relasjonar, og så trefte eg Elisabeth. Det er kanskje noko av det beste som har skjedd meg. Både for meg som person, og det er ein veldig viktig ting for at eg har kunne oppnådd det eg har oppnådd i ettertid.

– Korleis hadde livet vore utan henne?

– Veldig trist, seier han.

GULLHÅP: Jakob Ingebrigtsen reiser til VM som gullkandidat på både 1500 og 5000 meter. Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP

No er det VM i Budapest som står for tur, og Asserson er som alltid med og heiar. I timane før han skal springe, er det ikkje mykje å få ut av Ingebrigtsen.

Han er som alltid sjølvsikker på eigne vegner, men for sambuaren er det nervepirrande å sitje på tribunen.

– Heilt forferdeleg. Eg blir kvalm, eg byrjar å skjelve og har så lite kontroll.

Asserson er glad for at det berre er éin meisterskap i år, i motsetning til to i fjor.

– Du går eigentleg alltid og tenkjer det verste. Eg trur ikkje det er så veldig bra for hjartet å vere supporter, fortel ho.

Ingebrigtsen hadde eit ønske om å springe VM i gateløp i slutten av september, men da sette hans framtidige kone ned foten. Da er det bryllaupsreise.

– Det var rett og slett uaktuelt. Altså, sesongpause er sesongpause. Det er litt fælt å seie, for eg vil ikkje setje foten ned for noko Jakob har lyst til å gjere. Men eg er ganske streng i sesongpausen. Du har det tre veker i løpet av eit år, der du kan vere saman med meg og hundane, seier Asserson.