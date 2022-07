Røper bakgrunnen for alle tatoveringane: – Er med på å skape noko anna

Trump oppfordrer spillerne til å gå over til LIV-touren: – Ta pengene

Tidligere president Donald Trump er klar på at PGA-tourspillerne burde ta pengene og slutte seg til den kontroversielle og saudifinansierte golftouren LIV.

Trump, som er vertskap for LIV-arrangementer på to av golfbanene hans i år, skriver i et innlegg på sin egen digitale plattform Truth Social at spillere ikke bør nøle med å forlate PGA-touren som han stempler som «illojal».

76-åringen mener spillerne burde ta pengene fra LIV før det blir for sent. Den tidligere presidenten i USA er klar på at han mener at PGA-touren en dag vil komme til å slå seg sammen med LIV-touren.

– Alle golferne som forblir lojale mot PGA-touren vil til slutt betale prisen når den uunngåelige sammenslåingen skjer, skriver han og fortsetter:

– Hvis du ikke tar pengene nå, vil du ikke få noe når sammenslåingen skjer.

LIV-touren har blitt møtt med sterk motstand av flere golfstjerner. Likevel ser flere og flere ut til å ta veien over til den sterkt kritiserte touren.

Den nyetablerte touren er særlig kontroversiell fordi den er økonomisk støttet av det statlige fondet i Saudi-Arabia. Kritikerne mener det hele er et forsøk på å «sportsvaske» landets omdømme. (NTB)