– Det er alltid en utfordring for arrangører å finne flinke nok folk fysisk til å gjøre den jobben de skal til. Så skal de òg ha noe mellom ørene når man skal gjøre en jobb der det gjerne kommer ting på bestilling, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

23-åringen fra Sandnes er den som oftest krysser målstreken først og som oftest legger premissene før start. Når det skal gå fort, er han avhengig av hjelp.

Som regel i form av to harer som løper så lenge de klarer. Og lyset ved listen.

– Hvis man skal springe så fort som man kan, er det klart det er bedre å springe lenger bak noen. Men når farten er såpass høy fra start, og man gjerne springer en høy fart lenge, så er det begrenset med folk som kan gjøre det i front.

Én av dem som kan det er slovenske Žan Rudolf. Bak navnet hans vil det stå tre bokstaver torsdag kveld: DNF. «Did Not Finish». Fullførte ikke. Han krysser så å si aldri målstreken. Jobben hans er over etter under to minutter.

Da Jakob Ingebrigtsen løp gjorde 3.26,73 minutter på 1500 meter i Monaco, dro Rudolf feltet i snaut 850 meter som den første av to harer.

– Den beste opplevelsen var med Jakob, da han satte europeisk rekord, men jeg håper at ett av løpene vil føre til verdensrekord, sier Rudolf til NRK.

KLAR FOR JOBBEN: Zan Rudolf på plass i Lausanne. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Sloveneren er på plass i Lausanne i Sveits, der Ingebrigtsen skal gjøre sin første konkurranse etter OL i Paris.

«Du er en av de beste»

Det er ventet at Ingebrigtsen skal utfordre europarekorden – 3.26,73 minutter – på 1500 meter torsdag. Lysharen er stilt inn på to tider:

Det grønne lyset går til 3.26,73 – Ingebrigtsens europeiske rekord

Det hvite lyset går til 3.28,72 – Ingebrigtsens stevnerekord i Lausanne

Og fremst i rekken av hjelpere er altså slovenske Rudolf.

– Jeg vet hvem du er. Du er en av de beste, utbryter Ingebrigtsen-agent Daniel Wessfeldt til sloveneren, idet han går forbi NRKs intervju onsdag kveld.

Rudolf skal dra feltet så lenge han orker i ønsket fart. Sannsynligvis holder det i 800 til 900 meter. Deretter tar Luke McCann over i front.

Måltiden ved 800 meter er 1.50,50 minutter, omtrent identisk som da Rudolf passerte 800 meter på 1.50,66 i Monaco under Ingebrigtsens 3.26,73-løp. Det grønne lyset går så videre til passering 1000 meter på 2.18,50.

SIDE OM SIDE: Jakob Ingebrigtsen startet ved siden av Zan Rudolf i Monaco. Nummer tre er hare nummer to, Pieter Sisk. Foto: Manon Cruz / Reuters

Jakob Ingebrigtsen foretrekker en progressiv inngang på løpene. Rudolf mener det kanskje må løpes et halvsekund til sekund fortere for å utfordre Hicham El Guerroujs verdensrekord på 3.26,00 minutter.

– Jeg tror det er et godt tempo for en verdensrekord. Så det er ikke så enkelt. Hvis du ikke er i god form, er det veldig vanskelig å presse deg selv, sier Rudolf, som trener likt som da han selv satset som løper.

Hans personlige rekord på 800 meter er på 1.45,15 minutter. Rudolf har tidligere deltatt i VM og OL, men nå livnærer han seg som hare.

Han trener like hardt som før, men har mer fokus på utholdenhet for å kunne dra på distanser som 1500 meter og 3000 meter. Nå har han i tillegg fordelen av å kunne delta på de største stevnene på jevnlig bases. Som aktiv var Diamond League for en drøm å regne.

HAR HJULPET FLERE NORDMENN: Rudolf satte standarden da Tobias Grønstad (nummer to) kvalifiserte seg til OL under forstevnet til Bislett Games i mai. Foto: Heiko Junge / NTB

De neste ukene er han booket inn til å løpe seks stevner på ti dager, blant annet 1500 meter i Lausanne og Zürich. Han skal også forsøke å trekke til verdensrekord på én engelsk mil i Dortmund.

Tjener mer som hare

Siden han begynte harejobben for et par sesonger siden har det ballet på seg med oppdrag. Du så ham kanskje i front av feltet under Bislett Games, der han først tauet Tobias Grønstad frem mot OL-kravet og senere Jakob Ingebrigtsen

Han anslår nå at han tjener bedre som hare enn han gjorde som profesjonell løper.

– Når jeg sier det til noen, sier de: «virkelig, hvordan er dette mulig?», smiler Rudolf, som nå er bosatt i Finland.

– Jeg tror det er stor forskjell, i det minste for meg. Dar jeg var profesjonell løper, var det ikke mulig å overleve med det jeg tjente. Da hadde jeg jobb ved siden av og litt støtte fra forbundet, sier Rudolf, som skjønte at 1.45 ikke kom til å holde mot 1.41 og 1.42-løpere.

– For meg er det mer lønnsomt som hare, sier han videre.

Bruk av harer i friidrett Fartsholdere i friidretten ble et stadig vanligere syn etter at Roger Bannister, med god hjelp fra Chris Basher og Chris Chataway, kom seg under den magiske fireminutters-grensen på én engelsk mil i 1954. Tidligere var det også påbudt at harene fullførte løpet, noe som ikke lenger er tilfellet og nå er høyst uvanlig. Formålet med harene er at de skal fungere som fartsholdere for resten av feltet, og sørge for en jevn fart. En av de mest kjente harehistoriene er imidlertid Tom Byers fra Bislett Games i 1981. Byers var da hare på 1500 meter, i et felt med flere av de største stjernene i verden. Amerikaneren holdt farten, men fikk ikke følge av feltet bak. Istedenfor fikk han en stor luke og holdt akkurat unna foran Steve Ovett. Det er ikke tillatt med harer i mesterskap, men er vanlig i de fleste store løp verden over, inkludert Diamond League. Det er imidlertid ikke planen at det skal være harer i Michael Johnsons nye friidrettsliga, Grand Slam Track, som starter i 2025. De siste par årene har det også blitt vanlig å ta i bruk lysharer. Det vil si et blinkende lys som følger utøverne rundt banen og viser hvilken fart de skal ligge i for å slå en viss tid. Den etiopiske løpelegenden Kenenisa Bekele foreslo å skille mellom rekorder satt med og uten lyshare tidligere i år, et forslag som Jakob Ingebrigtsen stilte seg uforstående til. Lysharer og fartsholdere ellers er primært tatt i bruk på mellom- og langdistanser.

– 1500 meter er distansen hvor det er vanskeligst

Ifølge Rudolf er den viktigste oppgaven til fartsholderen at farten holdes jevn, og mener fartsholderne må være i nærmest like god form som topputøverne.

– Du må alltid kontrollere løpet. Hvis du løper for raskt slik at de andre er tre meter bak deg, så hjelper du dem ikke. Da er de alene. Når de sakker ned på farten, så må du gjøre det. Jeg tror 1500 meter er distansen hvor det er vanskeligst å finne gode fartsholdere, sier Rudolf.

Ingebrigtsen selv er ikke helt sikker på hvilken tid man kan forvente å se ham løpe torsdag, hvor han også møter OL-vinner Cole Hocker.

– Hvis jeg skal være helt ærlig, så vet jeg ikke helt hva jeg kan forvente. Jeg har bygd opp en ganske bra formtopp til Paris, og så blir det spennende å se hvor godt jeg har klart å ta vare på den, sier nordmannen.

Rudolf er ikke den eneste mannen vi får se taue på Ingebrigtsen denne uken. Belgiske Pieter Sisk er en annen. Det var han som tok over for Rudolf i front i Monaco.

FORNYET TILLIT: Belgiske Pieter Sisk gjorde drajobben da Jakob Ingebrigtsen stormet inn til europarekord i Monaco. Foto: VALERY HACHE / AFP

Belgieren står på startstreken søndag. Da er det ventet et norsk angrep på Daniel Komens 28 år gamle rekord på 3000 meter i Chorzów. Den lyder 7.20,67.

PS! Jakob Ingebrigtsens 1500 meter i Lausanne ser du på NRK, klokken 20.33 torsdag kveld. Stevnet går fra 20.00 til 22.00.