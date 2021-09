Jakob Ingebrigtsen vant et suverent NM-gull

20-åringen, som er den eneste av løpebrødrene som deltar i NM, ble nummer to i Diamond League-finalen i Zürich torsdag. Siden han ikke var tilbake i Norge før etter forsøkene på 1500 meter i NM, fikk han spesialtillatelse til å gå rett til finalen. Han kom kjørende fra Sandnes til Kristiansand rett før løpet.

– Jeg har ikke så store forhåpninger, sa han til NRK.

Men han satt stor fart fra start, og kun Ferdinand Kvan Edman hang med i starten.

– Han gjør et toppløp, et angrep på sin egen mesterskapsrekord. En tid man ikke trodde en nordmann kunne løpe i et sololøp, kommenterte Jann Post.

Inn på den siste runden fridde han til publikum, og dro ifra Edman. Med ny mesterskapsrekord på 3:33:26 vant han et overlegent NM-gull.

– Noe av det heftigste vi har sett på en NM-stadion noen gang det Jakob Ingebrigtsen leverer her nå, kommenterte Post.

Jakob Ingebrigtsen tok seg tid til fansen etter at han løp inn til kongepokal i NM. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det er veldig gøy. Det er kult å avslutte sterkt. NM er et fint sted å avslutte sesongen. Det er ikke så mange løp jeg har på norsk jord. Det er ekstra stas og gøy å kunne legge piggskoene på hylla for et par uker etter dette, sa Ingebrigtsen etter løpet.

Hvor gira er du på kongepokal?

– Selvfølgelig er det gøy å vinne kongepokal, det er en ære å bli beste mann i NM, men jeg er her fordi jeg syns det er gøy å springe i Norge, det er ikke så ofte jeg gjør det,

Etterlengtet ferie

Nå venter en ferie på den olympiske mesteren. Og den blir på uker, ikke dager, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Nå er det ferie, hvor etterlengtet tror du den er for han?

Den tror jeg er veldig etterlengtet. Det tror jeg blir å bare gå tur med hunden og bare kose seg. Ikke gjøre noen ting, sa Gjert Ingebrigtsen.

Er du redd for at han skal skeie for mye ut?

– Nei, det går ikke. Han trener jo hver dag, så han kan ikke skeie for mye ut.

Familien Ingebrigtsen så Jakob løpe inn til kongepokal.

Så det blir ikke ferie?

Jo, jo, han har ingen forpliktelser. Det er det nærmeste han kommer.

Dette var Jakob Ingebrigtsens åttende NM-gull. I fjor vant han både 800- og 1500-meteren, og ble for første gang tildelt kongepokalen – noe som vakte reaksjoner. Familien Ingebrigtsen reiser i år rett hjem lørdag kveld, for søndag skal lillesøster Ingrid konfirmeres.