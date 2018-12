– Jeg hadde god kontroll. Underveis er det vanskelig å se hvem som har kontroll, men når de andre begynner å bli slitne på slutten, så føler jeg bare bedre og bedre, forteller Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

Aldri før har noen utøver vunnet tre strake junior-gull i EM i terrengløp. Det klarte Jakob Ingebrigtsen med glans.

18-åringen kom i mål i ensom majestet, etter å ha rykket fra konkurrentene. Det feiret Ingebrigtsen med å bade i gjørmen i målområdet.

GULL 1: Jakob Ingebrigtsen ble europamester. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Større med laggull

Bak Ingebrigtsen gror det godt i Norge. Simen Halle Haugen leverte en knallsterk femteplass.

De gode norske prestasjonene ga også norsk gull i lagkonkurransen for Ingebrigtsen, Halle Haugen, Håvard Stavik, Simon Nebijo Steinshamn og Jonatan Andersen Vedvik.

– Det er helt sykt. Jeg tror ikke vi har vært i nærheten av et sånt lag før. Det er kult å være en del av, sier Ingebrigtsen.

– Det er godt å se at han kommer seg gjennom det på en kontrollert måte. Så fikk han lagkameratene med seg til et gull for Norge. Det tror jeg faktisk er hakket større. Gull har han jo fra før av, men det å ha med lagkameratene var veldig stort, sier far Gjert Ingebrigtsen.

GULL 2: Norge tok også laggull. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Tungt løp

Det var en tøffere løype enn vanlig i nederlandske Tilburg. Det var ikke en spesiell flatt, og en uke med regnvær gjorde det svært tungt på den 6,3 kilometer lange traseen juniorene løp.

– Det var et veldig annerledes løp. Litt spesielt og ganske tungt, men veldig gøy, forteller Ingebrigtsen etter løpet.

Men Ingebrigtsen lot ikke forholdene påvirke ham i starten, og gikk rett opp i teten. Han tok kontroll over løpet sammen med hans største utfordrer Elzan Bibic. Serberen og Ingebrigtsen satte høy fart fra start i de krevende forholdene.

Etter hvert ble det en store splittelser, og Ingebrigtsen gikk av gårde i en liten gruppe med Bibic og spanske Ouassim Oumaiz. Spanjolen showet mye underveis i løpet, og ga Ingebrigtsen en «high five», lik den Jakob ga broren Henrik under EM i Berlin.

Jakob Ingebrigtsen får «high five» av Oumaiz Du trenger javascript for å se video.

– Jeg tror han ville ha meg opp til å dra litt, men jeg skulle ikke opp og dra i denne sumpen. Jeg tror han ble veldig fornøyd med «high five», så han begynte å le og smile litt, forteller Ingebrigtsen.

Til slutt fikk nordmannen nok og satte inn et rykk. Både spanjolen og Bibic var nødt til å slippe, og Ingebrigtsen kunne passere målstreken helt alene.