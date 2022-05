21-åringen er allerede sikret plass på 1500-meteren i sommerens VM i Eugene, men for å også kunne stille på 5000 meter, måtte han ta kravet på 13.13.50 før 26. juni.

Og etter 4800 kontrollerte meter, spurtet han ganske lett ifra tyske Mohamed Mohumed med drøye 100 meter igjen, tok seieren og VM-kravet med god margin.

– Jeg er godt fornøyd. Målet var bare å springe under 13.13, men det er greit å vinne når mann først er med, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Tiden viste 13.02,03, som også er årsbeste på distansen i verden, ifølge World Athletics, men et stykke bak personlig rekord satt i fjor på 12.48,45.

Han kom rett fra treningsleir i høyden i Flagstaff til stevnet i San Juan Capistrano like sør for Los Angeles fredag kveld lokal tid.

– Man kjenner ikke en voldsom sprut nå, for jeg har lagt mye trening bak meg. Men jeg føler meg kondisjonssterkt, men det er ikke så bra for konkurranse, forteller han.

Går for VM-dobbel

Ingebrigtsen synes derimot det er veldig greit å ha tatt VM-kravet på distansen allerede tidlig i mai.

– Jeg hadde håpet å slippe det fordi jeg løp så fort i fjor, men det var for tidlig. Nå er jeg ferdig med det og kan fokusere på andre viktige løp som kommer, sier Sandnes-løperen.

Neste konkurranse er Diamond League i Eugene 28. mai, men det er da selvsagt VM samme sted i juli som er hovedmålet. Og med kravet i boks, er også planen mer klar. Han går for en «dobbel»

EN VINNER: Jakob Ingebrigtsen tok OL-gull på 1500 meter i Tokyo, men VM-medaljen mangler han i samlingen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg hadde ikke vært her bare for gøy, så jeg må jo bruke kravet til noe. Det hadde vært mye stress å ha vært med her om jeg ikke skulle det, sier han på telefon med en liten latter.

Temaet har vært oppe flere ganger tidligere, fordi programmet i mesterskapet har først 1500-meterløpene, mens finalen på 5000 meter går siste dag. Men Ingebrigtsen har ikke bekreftet det før nå.

– Det er et optimalt opplegg for å doble. Jeg liker godt at jeg kan bli ferdig med det viktigste først og så bli med på 5000. Det tenker jeg, med mindre jeg faller og brekker beinet eller får en pigg i leggen, men det får vi håpe ikke skjer, sier han.

– Jeg tror på kombinert VM-gull. Forutsetningen finnes om han selv vil gjøre begge, sa manager Daniel Wessfeldt allerede i febuar.

Tatt igjen

Også storebror Henrik Ingebrigtsen ble med til California for å løpe, på jakt etter EM-kravet på 10.000 meter (28.15,00). Til tross for at han forrige fredag løp 5000 meter uten å få full klaff, og også forsøkte seg på en 10.000 meter på Bislett i april.

NYTT LØP: Henrik Ingebrigtsen var også på plass i California. Foto: Annika Byrde / NTB

I motsetning til lillebroren la han seg lenger bak i et stort felt og etter hvert var han sjanseløs på å følge tetgruppa og langt bak EM-kravet.

Ingebrigtsen kom i mål på 28.57,43, og ble tatt igjen da han hadde litt over enn en runde igjen av vinneren Zouhair Talbi – som løp 27.49,08

– I dag kjente veldig tidlig at det ble for tett på det andre, og var veldig sliten og det var tomt på tanken. Men jeg tar det som en god treningsøkt og kjører så bra som jeg kan, forklarer han til NRK.

– Jeg var veldig forberedt på at jeg kunne bli passert i dag, sier Henrik Ingebrigtsen.