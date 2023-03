Jakob Ingebrigtsen tok tidlig teten på 1500 meter i innendørs-EM, og fikk med seg en liten gruppe som inkluderte hans største konkurrent i EM, skotske Neil Gourley.

Skotten hengte seg på halen til Ingebrigtsen, og da de var på vei inn på de siste par hundre meterne, satte Gourley inn et rykk.

Men nordmannen svarte umiddelbart, takket være et spesielt hjelpemiddel.

– Viktig å være overalt

For bildene viste tydelig hvordan Ingebrigtsen stadig vekk så opp på storskjermen underveis i løpet. Det gjorde han også da det skulle avgjøres.

– Det er akkurat derfor jeg kan svare såpass kjapt på det angrepet som jeg får på langsiden. Det er fordi jeg er bevisst på hvor de andre er og hvor jeg er, og hva som må gjøres, sier Ingebrigtsen til NRK.

Han stod enkelt imot rykket til Gourley og sikret EM-gull. Skotten hyller Ingebrigtsens bruk av storskjermen.

– Han er lur med storskjermen. Når man leder er den informasjonen nyttig. Han har gjort dette lenge til å være så ung, så han vet hva han driver med, sier Gourley til NRK.

HER SVARER HAN: Gourley får svar fra Jakob Ingebrigtsen i siste sving. Foto: OZAN KOSE / AFP

Ingebrigtsen forteller at trikset med storskjermen er et bevisst grep han har tatt med seg fra tidligere mesterskapsfinaler.

– Det er å bruke hjelpemidlene man har. Følge med på de bak og se hva som skjer. Det er viktig å være overalt på samme tid.

– Du er smart?

– Jeg har alltid vært smart, ler Ingebrigtsen, og fortsetter forklaringen om gullgrepet.

– Det er klart, det hjelper med erfaring. Jeg har vært i denne situasjonen ganske mange ganger nå. Så jeg tar med meg det jeg kan fra alle løp jeg løper, og så håper jeg at jeg kan bli veldig god på det til slutt, forteller Ingebrigtsen, som nå har tatt fire gull i innendørs-EM.

Satte mesterskapsrekord

Dette var hans andre strake EM-gull innendørs på 1500 meter, denne gangen med tiden 3.33,95. Det er også mesterskapsrekord.

– Jeg vil takke publikum. Forhåpentligvis kan vi inspirere og hjelpe så mye vi kan, sa Ingebrigtsen til arrangøren med en tanke til jordskjelvofrene i Tyrkia, hvor mesterskapet gjennomføres.

Da startskuddet gikk la han seg helt på halen, men flyttet seg helt frem i tet på kort tid. Det var lurt, for like etter gikk det flere løpere i bakken i en stor krasj midt i feltet. Manøveren frem i tet sørget for at Ingebrigtsen kom fri av ulykken.

GULL: Jakob Ingebrigtsen kunne feire med norsk flagg. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Skotske Neil Gourley var ventet å bli Ingebrigtsens største konkurrent, og skotten var med i en liten gruppe sammen med Ingebrigtsen, som fikk luke halvveis.

Så la skotten Gourley inn et rykk, men Ingebrigtsen svarte enkelt og vant.

– Han springer dem bare i senk her, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

I fjor satte han verdensrekord innendørs på 1500 meter med tiden 3.30,60. Den tiden klarte han ikke å følge denne gangen.

Sykdomstrøbbel

Det nye året har vært preget av sykdomstrøbbel for Jakob Ingebrigtsen. Han måtte avbryte et høydeopphold i Sierra Nevada og fikk ikke trent skikkelig på over en måned.

Det førte til at hele innendørssesongen på et tidspunkt stod i fare for å gå i vasken, men sakte, men sikkert fikk Ingebrigtsen funnet tilbake til formen.

For drøye to uker siden startet han sesongen i franske Lievin, og vant suverent. Med tiden 3.32,38 løp han inn til årsbeste i verden, og snuste tidvis på sin egen verdensrekord innendørs på 3.30,60. Halvveis i løpet lå han foran skjema for å ta den tiden, men på slutten klarte han ikke helt å holde farten oppe.

Likevel var det tegn på at kroppen begynte å fungere igjen, og i EM holdt det altså til gull.