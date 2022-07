Jakob Ingebrigtsen til semifinale med uventet hjelp

OL-vinneren trekker seg

Marcell Jacobs (27) står over semifinalen på 100 meter i VM i Eugene.

– Det er et smertefullt valg. Jeg er tvunget til å gi meg. Jeg er en fighter og det er grunnen til at jeg bestemte meg for å dra til Eugene. For ikke å spolere resten av sesongen ved å risikere mer alvorlige skader, må jeg utsette utfordringen, skriver Jacobs på Twitter.

Han sliter ifølge italienske medier med skader i hamstringen og leggen.

Italiereneren ble overraskende olympisk mester på 100 meter og 4x100 meter stafett i Tokyo for drøyt elleve måneder siden. Han har løpt svært lite siden den gang, og trukket seg fra flere stevner som følge av skader, blant annet Bislett Games i juni.

Han tok seg videre til VM-semifinalen uten å imponere i forsøket.