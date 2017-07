Jakob Ingebrigtsen suveren under første mesterskapsdag: – Irritert over at det ikke er flere øvelser

16 år gamle Jakob Ingebrigtsen skal sammen med brødrene Filip og Henrik – og faren Gjert – ha mye av æren for at norsk friidrett er i vinden om dagen.

Unggutten har tatt den ene rekorden etter den andre, og er suveren omtrent hver eneste gang han stiller til start. Forsøket på 1500-meter i U20 EM er intet unntak.

– Jeg prøvde å holde det sikkert og se hva de andre gjorde. Jeg har mange løp de neste dagene, og tok det rolig og sparte krefter. Jeg måtte få med publikum litt her i hvert fall, sier Ingebrigtsen til NRK om showet på oppløpet.

Vil løpe mer

Ingebrigtsen forsøker å virke ydmyk i intervjuet med NRK etter målgang. Men er man i god form, så er man i god form. Han er usikker på om hans personlige rekord kan slås i Grosseto i helga, men vet han kan slå den.

– Jeg kan helt klart løpe fortere enn den «persen». Den tok jeg alene i motvind. Jeg er jo i bedre form nå enn jeg var da, sier 16-åringen.

I helga løper Ingebrigtsen tre distanser: 1500, 5000 og 3000 meter (hinder på sistnevnte), og man skulle tro unggutten ikke vet hva melkesyre er etter dagens forsøk.

– Jeg skulle gjerne deltatt i flere løp her. Jeg vil være med på det jeg kan, men kroppen har litt å si. Jeg er irritert over at det ikke er flere øvelser, men da hadde nok kroppen sagt stopp.

Etter den gode EM-starten har han ambisjoner om minst én medalje. Aller helst tre gull om han kan velge selv.

– I enkelte øvelser er det vanskeligere enn andre. Får jeg ikke med meg medalje er jeg skuffa.

– Kunne spart seg

Far og trener, Gjert Ingebrigtsen, ler av måten sønnen løp mot mål på. Men litt alvorlig blir han og.

– Jeg synes kanskje han kunne spart seg for den «showingen» på slutten der. Man går fort i bakken om man er uoppmerksom, det er litt nonchalant. Men dette er det morsomste han vet i hele verden, og det gir han uttrykk for og lager litt moro underveis sier faren.

Han mener det må være lov å juble litt, selv om man kan dumme seg ut.

– Jakob vil dele entusiasmen med andre, det må være lov. Disse «cocky» greiene har vi slåss mot i flere generasjoner, vi har flere som har den tendensen. Sånn er det bare, sier han og smiler bredt, mens han sikter til brødrene Filip og Henrik.

FORNØYD: Far Gjert Ingebrigtsen er fornøyd med 16 år gamle Jakob. (arkivfoto) Foto: NRK

At sønnen på 16 ønsker han kunne løpt flere distanser under mesterskapet, gjør faren fornøyd.

– Føler han det sånn, da har jeg gjort min jobb. Dette handler om selvtillit, han føler han er så god som han kan bli nå og føler seg uovervinnelig.