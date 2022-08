Jakob Ingebrigtsen slår kraftig tilbake mot kommentator-kritikk: – Høres ut som en idiot

Jakob Ingebrigtsen snakket kun med NRK og et par utvalgte internasjonale TV-stasjoner før han hastet videre til medaljeseremoni og nedjogging etter EM-gullet tirsdag.

VG-kommentator Leif Welhaven mente 21-åringen «må passe seg litt» etter at han stormet gjennom store deler av pressesonen uten å gi et intervju.

Jakob Ingebrigtsen stoppet ikke hos norsk presse etter EM-gullet. Du trenger javascript for å se video. Jakob Ingebrigtsen stoppet ikke hos norsk presse etter EM-gullet.

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt mente at det var en del av jobben å snakke med pressen etter et EM-gull. Han kalte det «en smule arrogant»:

– Han er unik, men han er ikke i en særstilling, sa Saltvedt etter hendelsen.

Den dobbelte EM-gullvinneren fra München sier at han ikke har fått med seg kritikken, men da han får høre Saltvedts kritikk slår han tilbake:

– Han høres ut som en idiot, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Hvorfor det?

– Han får vel synse om det han vil. Man må vel fokusere på det som er viktig og det regner jeg med er å springe løp, sier Jakob Ingebrigtsen, kort tid etter å ha fått gullmedaljen for 1500-meteren rundt halsen.

Fleipet om mobilfilter

Han sier han «ikke nødvendigvis» styrer unna mediene når han er i mesterskapsmodus. På spørsmål om hva han får med seg, svarer han med et flir:

– Svært lite tydeligvis. Jeg er på de aller fleste plattformer selv, men vet ikke om jeg har et hemmelig filter på mobilen min for idiotiske ting.

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt står fortsatt for det han sa etter 5000-meteren. Og er like imponert over ham sportslig etter et nytt EM-gull.

– Jakob Ingebrigtsen er et unikum, og er iferd med å få en posisjon som en idrettshelt vi knapt har sett maken til. Den rollen innebærer også at man snakker med dem som har båret ham frem, enten det er pressen eller fansen.

VG-kommentator Leif Welhaven svarer dette på utspillene til Ingebrigtsen:

– I likhet med NRKs kommentator stilte jeg spørsmål om dette var noe vi kunne vente at han brukte litt tid på. Det må gjerne Jakob Ingebrigtsen og mange i sosiale medier mene noe om og være uenige med meg i. Men jeg forsøkte å reise en saklig debatt, og da mener jeg at karakteristikker som «idiot» ikke hører hjemme i dette ordskiftet.

Råder om å «gi faen»

Henrik Ingebrigtsen tror ikke broren bryr seg nevneverdig om å svare på kritikken han har mottatt de siste dagene.

– Det beste du kan gjøre er bare å gi faen, sier han og ler litt, før han blir alvorlig:

– Jeg tror at folk vil at Jakob skal endre seg og tilpasse seg og gjøre justeringer med tanke på hva andre mener og synes. Det må han aldri gjøre. Han kan ikke gå på kompromiss med seg selv, han må bare være seg selv og levere det som skal til for å prestere best mulig, så mange år som mulig.

Han tok også broren i forsvar etter gullet på 5000 meter, og forklarte til NRK at det var avtalt at han ikke skulle stanse. Han skjønte at det kunne være plagsomt for pressen, men mente de måtte skåne ham for energitap før en ny finale.

– Jeg er med og prøver å redusere støy og energitap, så det var en ting vi snakket om. Foreløpig tror jeg han har hatt godt av det, sier Henrik Ingebrigtsen, som har fulgt lillebroren tett som trener og medhjelper under EM.