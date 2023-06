Jakob Ingebrigtsen satte ny personlig rekord

Miami Heat gransker Conor McGregor-anklager

Conor McGregor anklages for seksuelt overgrep på en kvinne under en basketballkamp mellom Miami Heat og Denver Nuggets. Miami Heat bekrefter at de gransker påstandene.

– Vi er klar over anklagene og gjennomfører en full granskning, skriver klubben i en kort uttalelse.

Den irske kampsportstjernen Conor McGregor er anklaget for å ha seksuelt overfalt en kvinne på et toalett under en av finalekampene i NBA-sluttspillet 9. juni.

Det var TMZ som var først ute med å omtale anklagene, og de skal ha fått det bekreftet fra politiet i Miami at også de etterforsker anklagene.

Representanene til McGregor avviser påstandene.